Donetskis sai surma kurikuulus sõjapealik Givi

Kremli-meelsete võitlejate sõjapealik Mihhail Tolstõhh ehk Givi. (Foto: TASS/Scanpix)

Juhtunust teatas kolmapäeva hommikul nn Donetski Rahvavabariigi (DNR) väejuhatus, vahendasid Unian, Lenta jt.

DNR-i esindajate väitel sai komandör surma "terroriakti tagajärjel".

"Täna kella 6.12 hukkus terroriakti tagajärjel pataljoni Somali komandör Mihhail Tolstõhh, tuntud kui Givi," selgitati teates.

Donetski endine "kaitseminister" ning üks Donbassi võitlejate kunagisi liidreid Igor Strelkov kirjutas sotsiaalmeedias kommentaariks, et Givi sai surma, kui Donetski äärelinnas kärgatas tema kabinetis plahvatus. Strelkovi andmetel oli põhjuseks õlalt lastava raketiheitja MRO-A Šmel raketi tabamus.

Interfaxi allikas DNR-i juhtkonnas väitis, et nii Givi kui ka oktoobris aset leidnud atentaat Arseni Pavlovi ehk Motorola vastu on Ukraina eriteenistuste kätetöö. Kuigi Ukraina võimud pole Givi surma veel kommenteerinud, siis Pavlovi puhul eitas Kiiev oma seotust ning Ukraina võimud on korduvalt öelnud, et tuntud sõjapealike surmad on hoopis omavaheliste tülide või Vene eriteenistuste "puhastusoperatsioonide" tagajärg. Kiievi sõnul vabanevad "Kremli peremehed" sageli allumatutest või problemaatilistest komandöridest just selliste meetodite abil.

Tõlstõhh ja Givi pälvis sarnaselt Motorolale tähelepanu ukrainlastest sõjavangide demonstratiivse alandamisega telekaamerate ees. Mõlemat meest on süüdistatud ka sõjavangide hukkamises ning muudes sõjategevuse raames sooritatud kuritegudes.

31. jaanuaril sai Tõlstõhh kergelt haavata Avdijivka piirkonnas aset leidnud lahingutes. Haav ei olnud mehe sõnul tõsine ning peagi naasis ta oma pataljoni staapi.

Sotsiaalmeedias levib ka foto väidetavast sündmuskohast. Tolstõhhi kabinet oli hoone viiendal korrusel.