Kreml: me ei vaadanud Trumpi läbi "roosade prillide"

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. (Foto: TASS/Scanpix)

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis reedel, et Moskva ei ole pettunud selle pärast, kuidas Venemaa ja USA suhted on uue presidendi Donald Trumpi ametiaja alguses arenenud.

Samuti rõhutas ta Reutersi teatel, et kahepoolsetele suhete edasistele väljavaadetele saab hinnangu anda alles siis, kui Trump ja Venemaa president Vladimir Putin on esimest korda kohtunud.

"Praegu pole veel olnud piisaval määral suhtlust kahe riigipea vahel. Pole teada, millal see (kahepoolne kohtumine - Toim.) võiks toimuda. Ja tõenäoliselt alles pärast seda, kui nad on rääkinud, saab selgeks, millises valdkonnas on endiselt märkimisväärsed erimeelsused ja kus on võimalik leida kohti koostööks," rääkis Peskov.

"Me pole kandnud roosasid prille, me pole omanud illusioone, seetõttu pole ka millegi pärast pettunud olla," selgitas Kremli kõneisik ajakirjanikele.

Peskovi kommentaar oli vastuseks küsimusele, kas Venemaa juhtkond on pettunud selle tõttu, et suhete parandamine USA-ga pole pärast Trumpi ametisse asumist kiiremini kulgenud.

Kuigi valimiskampaania ajal tegi Trump korduvalt positiivseid märkusi Putini kohta ning lubas suhteid Venemaaga parandada, on tema administratsiooni liikmed nagu kaitseminister James Mattis, suursaadik ÜRO juures Nikki Haley, välisminister Rex Tillerson ja hiljuti - pärast rahvusliku julgeolekunõukogu Michael Flynni ametist lahkumist - ka pressiesindaja Sean Spicer teinud mitmeid Venemaa-kriitilisi avaldusi ning väljendanud USA senisest välispoliitilisest suunast lähtuvaid seisukohti.

Vene ajakirjanik Konstantin Eggert kirjutas aga äsja Deutche Welles avaldatud kommentaaris, et Venemaa riigimeedia sai Kremlist juhised Trumpi positiivset kajastamist kärpima hakata.