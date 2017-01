ÜRO: Küprose ühinemiskõnelustel on käes "tõe hetk"

Küprose-teemalised läbirääkimised Genfis. (Foto: AFP/Scanpix)

"Oleme nüüd lõpphetkes. Tõepoolest on nüüd tõe hetk," ütles Eide.

Küprose president Nicos Anastasiades ja Küprose türklaste liider Mustafa Akıncı on pidanud kõnelusi üle 18 kuu. Pooled pidasid umbes neli tundi kestnud istungi ning õhtul kohtuvad veel, lisas esindaja.

Kõnelused algasid hästi, kuid lisas, et kuigi enamik küsimusi on lahendatud, siis mitmed "kõige keerulisematest või emotsionaalsematest" küsimustest on veel lahtised, lisas esindaja.

"See saab olema raske ..., kuid see on võimalik," ütles ta. "Ma ei tea neil läbirääkimistel ühtegi küsimust, mida pole võimalik lahendada, kui selleks on piisavalt tahet."

Liidrid on alates novembrist pidanud Šveitsis kolm läbirääkimistevooru. Eelmine voor katkes erimeelsuste tõttu, milles süüdistati üksteist.

Sel korral kohtuvad juhid kolm päeva ning kolmapäevaks tahetakse esitada ettepanekud territoriaalsest jaotusest uues föderaalriigis. Kui see läheb plaanipäraselt, siis neljapäeval liituvad nendega saare kolm garanti - Suurbritannia, Kreeka ja Türgi.

Istungile oodatakse Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani, Kreeka peaministrit Alexis Tsiprast ning Briti välisministrit Boris Johnsonit. Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker kavatseb ka vaatlejana kohal olla, lisas tema esindaja.