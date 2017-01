ERR Pariisis: Prantsuse sotsialistide eelvalimised võitis Hamon

Prantsuse sotsialistide presidendikandidaadi eelvalimiste teise vooru võitis Benoît Hamon, edestades pühapäeval kindlalt ekspeaministrit Manuel Vallsi.

Kui laekunud olid 60 protsendi valimisjaoskondade andmed, toetas Hamoni 58,65 protseni ja Vallsi 41,35 protsenti hääletanutest, ütles eelvalimiste korralduskomitee esimees Thomas Clay.

Clay sõnul oli osalusprotsent teises voorus "palju kõrgem" kui esimeses voorus nädal tagasi, kui hääletamas käis 1,6 miljonit inimest.

"Benoît Hamon võitis otsustavalt," ütles Valls, tunnistades valimiskaotust.

"Benoît Hamon on seega meie poliitilise perekonna kandidaat," lisas endine peaminister.

Eelvalimiste võitja esmane ülesanne on püüda sotsialistid taas ühte rusikasse koondada.

Sotsialistide eelvalimiste teises voorus vastamisi endine haridusminister Hamon ja endine peaminister Valls esindasid erakonna erinevaid tiibu ja neil oli Prantsusmaa jaoks varuks väga erinev visioon.

Nädala eest peetud esimese vooru võitis üllatuslikult partei vasaktiiba esindav Hamon, kes on püüdnud valijate hääli muu hulgas ettepanekutega maksta kõikidele täisealistele prantslastele mõõdukat 750-eurost kuutasu, seadustada marihuaana ja maksustada roboteid, kes inimtööjõudu kõrvale tõrjuvad.

Valls on aga öelnud, et Hamon on unistaja, kelle valimine tähendaks erakonnale kindlat kaotust.

Hamon avaldas hääletamas käies lootust, et valimisosalus tuleb suur, sama soovi väljendas Valls. Eelvalimised olid avatud kõigile valijaile, kes maksid ühe euro ja allkirjastasid dokumendi, milles kinnitasid oma toetust vasakpoolsetele väärtustele.

Kuid lõhed erakonna sees on nii suured, et Hamoni võidu korral arvatakse Vallsi toetus presidendivalimistel minevat hoopis populaarsust koguvale endisele majandusministrile Emmanuel Macronile, kes on pürgimas riigipeaks oma uue erakonna eesotsas.

Praeguste küsitluste kohaselt sotsialistide kandidaat valimiste teise vooru kahe parema sekka ei pääse. Suurimad šansid arvatakse olevat Rahvusrinde juhil Marine Le Penil, Macronil ja endisel konservatiivist peaministril François Fillonil, kelle võimalusi on kahandanud teda viimastel päevadel tabanud korruptsioonisüüdistused.

Suurem osa ERR-iga rääkinud valijatest leidis, et Hamon on "rohkem sotsialist"

Pariisis viibiva ERR-i korrespondendi Johannes Tralla sõnul torkab kahe kandidaadi programmi vaadates kirevate lubadustega silma endine haridusminister Hamon, kes lubab kõigile tööealistele prantslastele pea 800 eurost kodanikupalka, maksustada robotid ja legaliseerida marihuaana.

Vallsi programm näis selle kõrval üsna hall - tema lubas stabiilsust ja president Hollande´i programmi jätkumist.

"Lihtsalt me tahame, et vasakpoolsus oleks vasakpoolne. Kindlasti mitte Valls, tema on parempoolne. Oleme pettunud selles, mis on siiani toimunud. Tahame tagasi saada oma vanad tavad ja see saab juhtuda ainult õige vasakpoolse kandidaadiga," selgitas valija Nicole.

"Ta on rohkem sotsialist. Ja tema projektid on tõhusamad ja paremad kui Vallsil," põhjendas omakorda Leila.

"Mina valisin Hamoni. Minu arvates on sotsialistidel väga vähe võimalusi pääseda viimasesse vooru. Eelistan hääletada kellegi poolt, kes on uuendaja," nentis Philippe.

"Hamon on rohkem vasakpoolne kui Valls. Ja see on see põhjus, miks ma hääletasin Hamoni poolt," märkis Pierre.

"Kahtlesin, sest Hamoni ideed on vasakpoolsete jaoks väga tähtsad ja tema abil võib sotsialistide partei õitsele puhkeda. Kuid rahvusvahelist olukorda arvestades leian, et Valls oleks parem president," arvas Marie.

"Hamoni ettepanekud on liiga vasakpoolsed. Eelkõige tema kodanikupalga mõte, millel puudub reaalne rahaline kate," nentis Pascal.

Korrespondent Johannes Tralla otselülitust Pariisist saab vaadata käesolevale artiklile lisatud videost.