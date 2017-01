Prantsuse sotsialistid valivad oma presidendikandidaati

Valls ja Hamon valimisplakatil. (Foto: SIPA/Scanpix)

Sotsialistide eelvalimiste teises voorus on vastamisi endine haridusminister Benoit Hamon ja endine peaminister Manuel Valls, kes esindavad erakonna erinevaid tiibu ja kel on Prantsusmaa jaoks varuks väga erinev visioon.

Nädala eest peetud esimese vooru võitis üllatuslikult partei vasaktiiba esindav Hamon, kes on püüdnud valijate hääli muu hulgas ettepanekutega maksta kõikidele täisealistele prantslastele mõõdukat 750-eurost kuutasu, seadustada marihuaana ja maksustada roboteid, kes inimtööjõudu kõrvale tõrjuvad.

Vallisi sõnul on tema konkurent unistaja, kelle valimine tähendaks erakonnale kindlat kaotust.

Hamon avaldas hääletamas käies lootust, et valimisosalus tuleb suur, sama soovi väljendas Valls. Eelvalimised olid avatud kõigile valijaile, kes maksid ühe euro ja allkirjastasid dokumendi, milles kinnitasid oma toetust vasakpoolsetele väärtustele.

Eelvalimiste võitja esmane ülesanne on püüda sotsialistid taas ühte rusikasse koondada. Kuid lõhed erakonna sees on nii suured, et Hamoni võidu korral arvatakse Vallsi toetus presidendivalimistel minevat hoopis populaarsust koguvale endisele majandusministrile Emmanuel Macronile, kes on pürgimas riigipeaks oma uue erakonna eesotsas.

Praeguste küsitluste kohaselt sotsialistide kandidaat valimiste teise vooru kahe parema sekka ei pääse. Suurimad šansid arvatakse olevat Rahvusrinde juhil Marine Le Penil, Macronil ja endisel konservatiivist peaministril François Fillonil, kelle võimalusi on kahandanud teda viimastel päevadel tabanud korruptsioonisüüdistused.