Kremli pressiteenistuse teatel õnnitles Vladimir Putin Donald Trumpi ametisse astumise puhul ja soovis talle edu edaspidiseks

Presidendid olid ühel meelel, et kahe riigi suhete stabiliseerimiseks ja arendamiseks on vaja teha koostööd.

Presidendid vestlesid ka rahvusvahelistest probleemidest, arutasid võitlust terrorismiga, olukorda Lähis-Idas, samuti araabia-Iisraeli konflikti, Iraani tuumaprogrammi, Korea poolsaarega seonduvat ja olukorda Ukrainas.

Trumpi ja Putini hinnangul on prioriteediks võitlus rahvusvahelise terrorismiga ning leidsid, et tuleb ühiselt koordineerida oma tegevusi ISIS-e ja ka teiste terroriorganisatsioonide purustamiseks Süürias.

Kreml: sanktsioone presidendid ei arutanud

Kremli teates seisab ka, et Putini ja Trumpi sõnul võib majandussidemete taastamine anda lisatõuke kahepoolsete suhete samm-sammulise ja jätkusuutlikule arengule. Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov rõhutas, et Venemaale kehtestatud sanktsioonide küsimust Trump ja Putin ei arutanud.

"Ei," vastas Peskov Interfaxi teatel küsimusele, kas presidendid arutasid USA poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonide tühistamist.

Valge Maja: Trumpi ja Putini vestlus on algus suhete parandamisele

Trumpi ja Putini telefonikõne on "märkimisväärne algus" Washingtoni ja Moskva vaheliste suhtete parandamisele, teatas Valge Maja laupäeva õhtul.

"Positiivne kõne on märkimisväärne algus remonti vajavatele Ühendriikide ja Venemaa suhete parandamisele," seisab Valge Maja avalduses.

"Nii president Trump kui ka president Putin loodavad, et pärast tänast kõnet suudavad mõlemad pooled liikuda kiiresti terrorismi ja muude vastastikkust muret tekitavate küsimustega tegelemises."

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C