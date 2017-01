Trump ja Putin rääkisid telefonitsi

Kõne sisu pole Valge Maja ega Kreml veel kommenteerinud

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer avaldas Twitteris foto Trumpist telefonitsi kõnelemas.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C