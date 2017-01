Trump ja Putin seadsid prioriteediks võitluse terrorismiga

Kremli pressiteenistuse teatel õnnitles Vladimir Putin Donalt Trumpi ametisse astumise puhul ja soovis talle edu edaspidiseks

Presidendid olid ühel meelel, et kahe riigi suhete stabiliseerimiseks ja arendamiseks on vaja teha koostööd.

Presidendid vestlesid ka rahvusvahelistest probleemidest, arutasid võitlust terrorismiga, olukorda Lähis-Idas, samuti araabia-iisaraeli konflikti, Iraani tuumaprogrammi, Korea poolsaarega seonduvat ja olukorda Ukrainas.

Trumpi ja Putini hinnangul on prioriteediks võitlus rahvusvahelise terrorismiga ning leidsid, et tuleb ühiselt koordineerida oma tegevusi ISIS-e ja ka teiste terroriorganisatsioonide purustamiseks Süürias.

Valge Maja ei ole kõne sisu veel kommenteerinud.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C