"Aktuaalne kaamera" tegi ülevaate olukorrast Ida-Ukrainas

Kremli toetatud Donbassi separatistid ründasid ka möödunud ööpäeval korduvalt Ukraina sõjaväe positsioone. Intensiivistunud lahingutegevuse pärast peaksid täna telefonitsi vestlema USA president Donald Trump ja Ukraina president Petro Porošenko.

Separatistid ründasid ukraina armee positsioone 115 korral, milles sai surma kolm ja haavata seitse sõdurit, teatas Ukraina terrorismivastase operatsioonikeskuse esindaja. Tankide ja Grad rakettide rünnaku alla jäid Avdijivka, Krasnohorivka, Popasna linnad ja ümbruses asuvad külad. Tulevahetuse eest on Ukraina toonud Avdijivka elanikke Svjatogorski kloostrisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ukraina infoagentuuri teatel tulistati Avdijivkas elektrikke, kes parandasid linnas elektriliine. Avdijivkas on elanikele seatud ka ajutised telgid, kus saab sooja sööki ja jooki. Avdijivkas elas enne Ukraina sõja algust kaks aastat tagasi umbes 30 000 inimest, viimase eskalatsiooni eel aga umbes 12 000 inimest. President Petro Porošenko süüdistab nädal kestnud tulevahetuse ägenemises Moskvat.

"Avdijivkas ja selle lähistel tööstustsoonis puhkenud terava eskalatsiooni, elamurajoonide pommitamise ja tsiviilisikute hukkumise, haavatud ajakirjanike ja hukkunud sõdurite eest lasub täielik vastutus Vene poolel ja võitlejatel, keda ta toetab," ütles Porošenko.

Kiievis korraldasid aktivistid protestiaktsiooni, milles kutsuvad vaenutegevust peatama ja inimesi toetama Avdijivka elanikke.

Väljaande Politico teatel kohtus USA president Donald Trump ekspeaministri Julia Tõmošenkoga neljapäeval ja lubas talle, et Ühendriigid ei tühista Vene-vastaseid sanktsioone, enne kui nad on Ukrainast lahkunud. Trump olevat talle allikate sõnul öelnud, et Ukrainat ei jäeta üksi.