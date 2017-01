Euroopa Komisjon soovitab pikendada kontrolli Schengeni sisepiiridel

Taani politseinikud Padborgis Saksamaa piiril. (Foto: Reuters/Scanpix)

Otsus puudutab Austriat, Saksamaad, Taanit, Rootsit ja Euroopa Liitu mitte kuuluvat Norrat, kes kõik taastasid 2015. aasta sügisel seoses rändekriisiga piirkontrolli ka Schengeni sisepiiridel, vahendas Yle.

Nimetatud riigid põhjendasid piirikontrolli taastamist olukorraga, kus Türgi ja Balkani poolsaare kaudu saabus Kesk- ja Põhja-Euroopasse rohkem kui miljon migranti ja varjupaigataotlejat.

Kuigi vahepeal on tänu piirkontrollile Balkanil ning Euroopa Liidu ja Türgi vahel sõlmitud migratsioonileppele nn Balkani rändekoridor suures osas suletud, leiab Komisjon, et kuue riigi soov kontrolli sisepiiridel jätkata on endiselt põhjendatud, sest normaalne olukord pole endiselt taastunud.

Komisjon nentis, et Kreekas on ikka veel ootamas umbes 60 000 varjupaigataotlejat ja et piirikontroll Lääne-Balkanil on endiselt habras.

Olukorda hinnatakse uuesti kolme kuu pärast.

"Kontroll [sisepiiridel] ei saa jätkuda igavesti. Schengeni ala on üks Euroopa Liidu suurematest saavutustest," rõhutas rändevolinik Dimitris Avramopoulos.

Schengeni ala sisepiiridel tohib piirikontrolli rakendada vaid erandjuhtudel. Loa ajutise piirikontrolli rakendamiseks annab liikmesriikide esindajatest koosnev Euroopa Liidu Nõukogu, kes teeb seda Euroopa Komisjoni poolt antud soovituse alusel.