Mihkelson: Venemaa soovib lõhkuda USA kodanike usaldust demokraatia vastu

Venemaa näeb USA presidendiks saavas Donald Trumpis eeldatavalt tööriista, millega Ühendriikide positsiooni maailmas nõrgendada, ning lõhkuda ameeriklaste usaldust demokraatlike valimiste vastu, ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Mihkelson rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et presidendiks saav Donald Trump on uskumatu magnet kõikvõimalike skandaalide peale.

"Fakt on see, et midagi sarnast pole Ühendriikide ajaloos toimunud, vähemalt lähiaegadel kindlasti mitte, et ametisse astuval presidendil on sellised süüdistused või meedia poolt esile toodud informatsioon, mis väga oluliselt, kui see vastaks tõele - aga me ei tea seda, kõik on ümber lükanud, ka Trump pragusel pressikonverentsil tegi seda - kui see osaliseltki vastaks tõele, võiks see väga oluliselt kahjustada ametisse asuva administratsiooni alustalasid," nentis ta.

Mihkelsoni sõnul on Venemaa huvid sekkuda USA sisepoliitikasse ilmsed ja seda ei saa ka Trump eirata. Samas tõi ta välja, et kui vaadata kas või kolmapäeval toimuvat kuulamist Ühendriikide senatis, kus küsimusterahe all on võimalik järgmine uus välisminister Rex Tillerson, siis on tähelepanuväärne, et kõik küsimused algavad Venemaast ja Vladimir Putinist.

"Pean ütlema, et Tillerson on oma vastustes olnud väga selgelt esitiks Ühendriikide huve kaitsev, aga ka liitlaste huve kaitsev," sõnas ta.

Tillerson astus Mihkelsoni sõnul mitu sammu tagasi sellest, mida veel kaks aastat tagasi Exxoni juhina tegi, kui aktiivselt Venemaa-vastaste sanktsioonide mahavõtmise nimel töötas.

"Täna ta seda ei öelnud ja seisab selgelt seda meelt, et Krimm on okupeeritud-annekteeritud, et tema oleks 2014. aastal andnud Ukrainale kaitserelvastust, olnud jõuga Venemaa vastu. Ja ta ütles väga selgelt välja ka selle, et õige on, et Ameerika Ühendriigid paigutavad vägesid Poola ja Balti riikidesse, et ainult jõuga saabki seda konstruktiivset dialoogi, kui see üldse võimalik Venemaaga on, pidada," tõi väliskomisjoni esimees välja.

Venemaa huvides ei ole Ameerika jälle suureks teha

Mihkelsoni sõnul on selge, et Venemaa soovib lõhkuda USA demokraatliku süsteemi usaldusväärsust nii palju kui võimalik. Lõhkuda ka Ühendriikide kodanike usaldust Valge Maja ja administratsiooni ning demokraatlike valimiste vastu.

"Teisest küljest on mul on väga raske ette kujutada /.../, et Venemaa huvides on teha Ameerika jälle suureks. Vastupidi, Venemaa jaoks on Ameerika Ühendriigid kõige olulisem konkurent, võib öelda ka vastane või isegi vaenlane. Seetõttu, kui vaadata Moskva poolt, nähakse Trumpis eeldatavalt loodetavat tööriista, millega Ameerika positsiooni maailmas nõrgendada ja Venemaa huvisid, ükskõik kas mõjuväljade kontekstis, esile tuua," märkis ta.

Samas peaksid uuelt administratsioonilt tulnud avaldused, tänased Tillersoni väljaütlemised või ka kaitseministriks saava James Mattise taust Mihkelsoni hinnangul meid rahulikuks tegema.

"Mul on väga raske ette kujutada, et Ameerika teeks kannapöörde suhetes Venemaaga," kinnitas ta.