President Trump kohtub reedel Suurbritannia peaministriga

20. jaanuaril sai ametlikult USA presidendiks Donald Trump. (Foto: Reuters/AFP//Scanpix)

May on esimene välisriigi liider, kellega Trumpi oma ametiajal kohtub.

May on lubanud käivitada Euroopa Liidust lahkumiseks vajaliku Lissanoni leppe 50. artikli märtsi lõpuks. May ütles Davosis toimunud Maailma Majandusfoorumil, et Suurbritannia tahab vabadust luua uusi kaubandussidemeid vanade sõprade ja uute liitlastega üle terve maailma.

Trumpi sõnul oli Brexit suurepärane asi pannes aluse USA ja Suurbritannia vahelisele kaubanduslepingule, mis on mõlemale riigile ülimalt kasulik.

May büroo esindajad kohtusid juba detsembris Trumpi abidega ja visiidi põhipunktides lepiti kokku, kuid selle täpset aega ei olnud siiani avalikustatud.

Briti ametnikud loodavad tugevdada majandussidemeid USA-ga, kuna Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust.

May püüdeid Trumpiga töösuhteid arendada raskendavad viimase soojad suhted Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) endise liidri Nigel Farage'iga. Suurbritannia EL-ist lahkumist propageerinud Farage's nähakse Trumpi liitlast mässus eliidi vastu ja ta oli esimene Briti poliitik, kes pärast 8. novembri USA presidendivalimisi Trumpiga kohtus.

Farage osales ka Trumpi ametisseastumise tseremoonial.

USA president kohtub kuu lõpul Mehhiko riigipeaga

Donald Trump kohtub 31. jaanuaril Mehhiko riigipea Enrique Peña Nietoga, teatas laupäeval Valge Maja.

Valge Maja eestkõneleja Sean Spiceri sõnul vestlesid riigipead telefoni teel ja leppisid kokku kohtumise peateemade osas, milleks on kaubandus, migratsioon ja julgeolekuprobleemid.

Mehhiko president ütles reedel, et loodab Trumpiga vastastikku lugupidavaid suhteid. "Me töötame koos, et kahe riigi koostööd ja suhteid veelgi parandada. Iseseisvus, rahvuslikud huvid ja Mehhiko kodanike kaitsmine juhivad meie suhteid Ühendriikidega," lubas riigipea.

Peña Nieto lükkas varem sel nädalal tagasi USA presidendiks valitud Dondald Trumpi nõudmise, et tema riik maksaks piiritara eest, kuid lubas sellest hoolimata anda oma parima heade suhete loomiseks Ühendriikide uue riigipeaga.

Peña Nieto märkis, et Mehhiko on valmis kõnelusteks kaubandussuhete, turvalisuse ja migratsiooni küsimustes, kuid aluspõhimõtted nagu enesemääramisõigus ei kuulu arutamisele. "Näiteks see müüri puudutav küsimus. Loomulikult me ei kavatse selle eest maksta: Mehhiko võib investeerida turvalisemasse piiri, kuid mitte müüri," ütles president diplomaatidele peetud kõnes.

Peña Nieto sõnul pole tema valitsus ühtlasi rahul Trumpi tegevusega, kes kasutab Mehhiko välisinvestorite mõjutamiseks "hirmu ja ähvardusi".

President lisas, et riikidevaheliste läbirääkimiste käigus peab Ühendriigid võtma omapoolse vastutuse ebaseaduslike relvade ja kuritegeliku raha sissevoolu eest Mehhikosse.

Trump lubas nädal tagasi, et jätkab palju vastuolu tekitanud kava ehitada Ühendriikide lõunapiirile tara ning et selle maksumus tuleb lõunanaabril Mehhikol Washingtonile hüvitada.