Briti valitsuse esindaja: uut Šoti iseseisvusreferendumit pole tarvis

(Foto: AFP/Scanpix)

"Küsimus ei ole selles, kas teine referendum võiks tulla, vaid selles, kas see on vajalik - ja selge vastus sellele on, et ei," sõnas pressiesindaja Reutersi teatel.

Ta rõhutas, et šotlased võtsid 2014. aastal vastu otsuse Suurbritanniasse jääda ning praegu räägivad kõik märgid selle kasuks, et Šotimaa inimesed uut referendumit ei soovi.

"Selle oht tekitab tarbetut ebakindlust ja lahkhelisid," nentis pressiesindaja.

Pressiesindaja märkis sedagi, et peaminister Theresa May seab Suurbritannias elavate ELi kodanike õigused Brexiti-läbirääkimistel oma prioriteediks.

Esmaspäeval kirjutas Times, et May valmistub selleks, et märtsis nõuab Šoti Rahvuspartei (SNP) teise iseseisvusreferendumi korraldamist. Šoti esimene minister Nicola Sturgeon teeb referendumiuudise teatavaks tõenäoliselt 17. märtsil, mil toimub SNP konverents. Umbes samal ajal peaks May algatama Euroopa Liidust lahkumise läbirääkimised.

Timesi teatel on May valmis lubama referendumi toimumist tingimusel, et enne saavad Brexiti-läbirääkimised ühele poole.

2014. aasta iseseisvusreferendumil hääletas 55 protsenti šotlastest Suubritannia koosseissu jäämise poolt. Mullusel Brexiti-referendumil toetas enamus šotlasi ELi jäämist.