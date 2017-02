Rumeenia valitsus loobub vastuolulisest korruptsiooniseadusest

Rumeenia peaminister Sorin Grandeanu teatas, et valitsus loobub vastuolulisest seadusest. (Foto: AFP/Scanpix)

Seaduse vastu on juba nädal aega meelt avaldanud sajad tuhanded inimesed ja see pidi jõustuma nädala pärast.

Rumeenia valitseva sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees andis juba varem päeval mõista, et valitsus võib kaaluda leebumist seoses vastuolulise korruptsiooniseaduseelnõuga, mille vastu avaldavad sajad tuhanded inimesed meelt juba viiendat päeva.

Sotsiaaldemokraatide (PSD) liider Liviu Dragnea, kes on hetkel kohtu all väidetava võimu kuritarvitamise tõttu ning oleks määrusest suurim kasusaaja, ütles uudisteportaalile DC News, et valitsus "võib tõenäoliselt arutada määruse annulleerimist".

Ta hoiatas samas, et tõstatab selle võimaluse "lootuses, et see veenaks PSD liikmeid ja toetajaid mitte tulema tänavatele ja kasvatada pingeid".

Pealinna Bukaresti südalinnas laupäeval korraldatud meeleavaldusel osales meedia hinnangul umbes 30 000 inimest, kes häälekalt parlamendi ette marssisid ning seal vilistava inimketi moodustasid.

Laupäeval toimunud meeleavaldus. Foto: AFP/Scanpix

Reede õhtul võis üle riigi meelt avaldada hinnanguliselt veerand miljonit inimest, sedavõrd suuri proteste pole Rumeenias olnud pärast kommunistliku režiimi lõppu 1989. aastal.