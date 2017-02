Vene ja USA sõjaväed parandavad õnnetuste vältimiseks kommunikatsiooni

Vene kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov. (Foto: Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/Scanpix)

Venemaa ja USA kindralid leppisid Azerbaidžaanis toimunud kohtumisel kokku, et parandavad kommunikatsiooni, et vältida õnnetusjuhtumeid, teatas Pentagon neljapäeval.

Sellega püütakse vältida vahejuhtumeid Süüria kohal, vahendas Reuters.

"USA ja Vene sõjaväed on astunud samme, et parandada sõjalise tegevuse ohutust selleks, et vähendada kriisi tekkimise võimalusi ja vältida tahtmatute vahejuhtumite ohtu," teatas USA sõjavägi pärast saabiülemate esimehe, mereväekindrali Joseph Dunfordi ning Vene kindralstaabi ülema, armeekindrali Valeri Gerassimovi kohtumist.

USA kaitseminister James Mattis ütles neljapäeval varem, et ta ei näe tingimusi sõjaliseks koostööks Venemaaga. "Me ei ole praegu sellises positsioonis, et sõjalisel tasemel koostööd teha. Aga meie poliitilised liidrid üritavad leida ühist keelt," ütles Mattis pärast NATO kaitseministritega kohtumist Brüsselis.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu hoiatas samas Washingtoni, et Moskvaga ei maksa jõupositsioonilt läbirääkimisi üritada.

"Me oleme valmis taastama koostöö Pentagoniga," ütles Šoigu avalduses. "Aga katsed Venemaaga jõupositsioonilt dialoogi luua ei lähe läbi," lisas ta.