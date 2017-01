Trump kavatseb luurekoordinaatoriks nimetada Dan Coatsi

Coats pärast kohtumist Trumpiga 30. novembril New Yorgis asuvas Trump Toweris. (Foto: EPA / Albin Lohr-Jones)

USA presidendiks valitud Donald Trump kavatseb riiklikuks luurekoordinaatoriks (Director of National Intelligence - DNI) nimetada Indiana endise senaatori Dan Coatsi, teatasid reedel uudisteagentuurile AP otsusega kursis olevad allikad.

Coatsi ülesandeks saab koordineerida 17 Ühendriikide luureagentuuri tööd.

Trump ja Coats kohtusid 30. novembril New Yorgis asuvas Trump Toweris, mille järel on oletatud, et ekssenaator võib saada mõne kõrge ametikoha.

Senine luurekoordinaator James Clapper teatas novembris, et on esitanud lahkumisavalduse ning paneb ameti maha koos president Barack Obamaga. Clapper oli USA luurekoordinaator alates 2010. aastast.

Vabariiklane Coats esindas Indianat USA senatis 16 aastat, kuid ei kandideerinud enam sügisestel valimistel.

Trump teatas varem päeval oma toetusest USA luureagentuuridele, kuigi on korduvalt öelnud, et ei usu väiteid Venemaa sekkumise kohta USA valimistesse. Valge Maja, Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja Luure Keskagentuur (CIA) kinnitavad, et küberrünnakutega oli seotud Venemaa tippjuhtkond.

"Meedia valetab, et jätta minust muljet, nagu oleksin luure vastu, kuigi tegelikult olen ma selle suur fänn," ütles Trump kahes säutsus Twitteris.