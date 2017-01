ÜRO liigituse järgi on Põhja-Euroopa riigid Suurbritannia, Iiri Vabariik, Island, Norra, Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Läti ja Leedu.

ÜRO liigituse järgi kuuluvad Ida-Euroopasse Valgevene, Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Poola, Moldova, Rumeenia, Vene Föderatsioon, Slovakkia ja Ukraina.

ÜRO näiliselt uut otsust kiitis Twitteris Läti endisest välisministrist ja ekskaitseministrist Euroopa Parlamendi saadik Artis Pabriks.

"See on koht, kuhu me kuulume," märkis ta oma sotsiaalmeediakontol.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML