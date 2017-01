ÜRO liigitas Balti riigid Põhja-Euroopa riikideks

Kui seni olid Balti riigid ÜRO liigituse järgi loetud Ida-Euroopa riikideks, siis nüüd leidis ÜRO, et tegemist on Põhja-Euroopasse kuuluvate riikidega.

ÜRO liigituse järgi on Põhja-Euroopa riigid Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa, Island, Norra, Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Läti ja Leedu.

ÜRO liigituse järgi kuuluvad Ida-Euroopasse Valgevene, Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Poola, Moldova, Rumeenia, Vene Föderatsioon, Slovakkia ja Ukraina.

ÜRO otsust kiitis Läti endisest välisministrist ja ekskaitseministrist Euroopa Parlamendi saadik Artis Pabriks.

"See on koht, kuhu me kuulume," märkis ta Twitteris.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML