Fotod ja videod: Itaalia keskosas tabas hotelli lumelaviin, hukkunuid võib olla kümneid

Itaalia päästeametnike teatel tabas öösel üht riigi keskosa hotelli lumelaviin ning esialgsetel andmetel tõi see kaasa kümnete inimeste hukkumise. Esimesed päästjad jõudsid halbade ilmastikuolude tõttu kohale alles neljapäeva varahommikul.

Kohaliku meedia teatel võib hukkunuid olla kuni 30, vahendasid Reuters, BBC, ANSA ja The Local.

Lumelaviin leidis aset Abruzzo maakonnas Farindola linna lähedal asuvas suusahotellis nimega Rigopiano, mis asetseb Gran Sasso mäeaheliku jalamil.

Seni on lume alla mattunud hotellist päästetud vaid paar inimest, teised on aga endiselt kadunud. Esialgsetel andmetel viibis hotellis vähemalt 20 turisti ja seitse töötajat. Ametlikult ja täpselt pole võimud hukkunute arvu kohta selgitusi andnud.

Farindola linnapea Ilario Laccheta teatas oma Facebooki kontol, et lumelaviin oli ulatuslik ning tabas kogu hotelli. Ka ümberkaudne ala olevat tema sõnul äärmiselt ohtlik.

Sündmuskohal tegutsevad juba päästeametnikud, kaasatud on päästekoerad ja helikopterid. Lume alla mattunud teede tõttu asuvad esimesed kiirabiautod sündmuskohast üheksa kilomeetri kaugusel ja seega ongi inimeste päästmiseks vaja kasutada helikoptereid ja lumesaane.

Pescara provintsi juht Antonio di Marco kinnitas, et elusalt on leitud kaks inimest ning nemad viibisid hotellihoonest eemal.

"Me ei tea veel täpselt, kui palju inimesi on kadunud või hukkunud. Mis on kindel, on see, et hoone sai otsetabamuse ning liikus oma kohalt 10 meetrit," selgitas ta.

Varem teatasid päästeametnikud, et "elu märke" hotelli seest ei leitud.

Kella 12.12 ajal teatasid päästjad, et endiselt on kadunud 25 inimest, nende seas ka mitu last.

Kolmapäeval toimusid piirkonnas maavärinad

Samas piirkonnas leidis kolmapäeval aset mitu maavärinat, millest võimsaim oli magnituudiga 5,7 ja selle tõukeid oli tunda ka pealinn Roomas.

Marche, Abruzzo ja Lazio maakondades, kus suviste maavärinate tagajärjel hukkus üle 300 inimese, on suur hulk inimesi endiselt kodutud ning elavad ajutistes elukohtades.

Paljud inimesed on korraldanud ka meeleavaldusi ja väljendanud pahameelt, et valitsus on neid liiga vähe või liiga aeglaselt aidanud. Inimeste häda on suurendanud ka viimasel ajal piirkonda saabunud külm ilm ja lumesadu.

Päästeametnikud hoiatasid juba kolmapäeval, et rohke lume ja maavärinate tõttu on piirkonnas väga suur lumelaviinide tekkimise oht.

Pärast kolmapäevaseid maavärinaid on piirkonnas elektrita umbes 130 000 majapidamist.

Samuti ei saa välistada, et mõnest kohast leitakse veel hukkunuid, sest osa asulaid on lume tõttu ülejäänud maailmast ära lõigatud. Eriti suur mure on nende inimeste pärast, kes on läinud tagasi suvises maavärinas kannatada saanud asulatesse.

Uudis on täiendamisel!

Pictures from the avalanche which buried a hotel in central Italy emerge; 30 people missing https://t.co/CbMigwB4x5 pic.twitter.com/6uLDnKZ5S9 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 19, 2017

Un team del soccorso alpino ha passato la notte con sci e ciaspole cercando di raggiungere Rigopiano, Hotel travolto da valanga.

Eroi. pic.twitter.com/U5NJc9qow8 — Maddalena Penitente (@Mahddalena) January 19, 2017

(19gen-8:30) #HotelRigopiano, Drago54 sta calando ora squadre soccorso #vigilidelfuoco con verricello su obiettivo pic.twitter.com/LQAhSRaSES — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 19, 2017