Fotod ja videod: Itaalia keskosas tabas hotelli lumelaviin, hukkunuid võib olla kuni 30

Lumelaviini alla mattunud suusahotell Rigopiano. (Foto: ANSA)

Kohaliku meedia teatel võib hukkunuid olla kuni 30, vahendasid Reuters, BBC, ANSA ja The Local.

Lumelaviin leidis aset Abruzzo maakonnas Farindola linna lähedal asuvas suusahotellis nimega Rigopiano, mis asetseb Gran Sasso mäeaheliku jalamil.

Hukkunute arv võib veel tõusta, sest seni on lume alla mattunud hotellist päästetud vaid paar inimest, osa on aga endiselt kadunud. Esialgsetel andmetel viibis hotellis vähemalt 20 turisti ja seitse töötajat.

Farindola linnapea Ilario Laccheta teatas oma Facebooki kontol, et lumelaviin oli ulatuslik ning tabas kogu hotelli. Ka ümberkaudne ala olevat tema sõnul äärmiselt ohtlik.

Sündmuskohal tegutsevad juba päästeametnikud, kaasatud on päästekoerad ja helikopterid.

Kolmapäeval toimusid piirkonnas maavärinad

Samas piirkonnas leidis kolmapäeval aset mitu maavärinat, millest võimsaim oli magnituudiga 5,7 ja selle tõukeid oli tunda ka pealinn Roomas.

Marche, Abruzzo ja Lazio maakondades, kus suviste maavärinate tagajärjel hukkus üle 300 inimese, on suur hulk inimesi endiselt kodutud ning elavad ajutistes elukohtades.

Paljud inimesed on korraldanud ka meeleavaldusi ja väljendanud pahameelt, et valitsus on neid liiga vähe või liiga aeglaselt aidanud. Inimeste häda on suurendanud ka viimasel ajal piirkonda saabunud külm ilm ja lumesadu.

Päästeametnikud hoiatasid juba kolmapäeval, et rohke lume ja maavärinate tõttu on piirkonnas väga suur lumelaviinide tekkimise oht.

Uudis on täiendamisel!

Pictures from the avalanche which buried a hotel in central Italy emerge; 30 people missing https://t.co/CbMigwB4x5 pic.twitter.com/6uLDnKZ5S9 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 19, 2017

Un team del soccorso alpino ha passato la notte con sci e ciaspole cercando di raggiungere Rigopiano, Hotel travolto da valanga.

Eroi. pic.twitter.com/U5NJc9qow8 — Maddalena Penitente (@Mahddalena) January 19, 2017

(19gen-8:30) #HotelRigopiano, Drago54 sta calando ora squadre soccorso #vigilidelfuoco con verricello su obiettivo pic.twitter.com/LQAhSRaSES — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 19, 2017