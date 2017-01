Leht: Trumpi puudutava raporti andis FBI-ile senaator McCain

Senaator John McCain. (Foto: Reuters/Scanpix)

Briti ajaleht The Guardian kirjutab, et järgmise presidendi Donald Trumpi väidetavaid kahtlasi suhteid kirjeldava raporti esitas Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) USA vabariiklasest senaator.

Senati relavteenistuste komiteed juhtiv McCain sai ajalehe andmetel raporti ühelt liitlasest lääneriigilt. Pärast seda - möödunud aasta detsembris - edastas McCain materjali FBI juhile James Comeyle, kui nad omavahel kohtusid.

Ajalehe kinnitusel ei vpõtnud McCain ise seisukohta, kas raportis esitatud väited on usutavad või mitte. Samas pidas ta raportit niivõrd oluliseks, et tegi ettepaneku, et Senatis moodustataks Trumpi meeskonna ja Venemaa väidetavate suhete uurimiseks eraldi komisjon. Vabariikliku Partei juhatus sellele soovile vastu ei tulnud ning Venemaa küberrünnakuid ja mõjutustegevust arutatakse korraga kolmes alalises komisjonis, sealhulgas ka McCaini juhitud relvateenistuse komitees.

Raporti on koostanud endine Briti vastuluure ametnik, kes tegutseb praegu erakonsultandina ning kelle palkasid kampaania algusaegadel Trumpi konkurendid.

Guardianiga rääkinud, kuid anonüümseks jääda soovinud kõrge USA ametnik märkis, et nimetatud endise Briti luuraja näol on tegu põhjaliku, usaldusväärse ja hästi informeeritud allikaga, kellel on Venemaal väga head kontaktid.

Tuntud kolumnist ja endine luureametnik John Schindler aga lükkab Guardiani väited McCaini kohta tagasi ning rõhutab, et äsja avalikustatud raport oli liikvel juba ammu.

FYI the raw intel dossier leaked by BuzzFeed has been circulating quietly for months. It did not come from 4chan, Sen McCain or any American — John Schindler (@20committee) January 11, 2017

Tõenäoliselt oli sama endine vastuluureametnik, kelle ütlustele põhines ka suvel avaldatud Mother Jonesi artikkel, mille kohaselt olevat Kremli eriteenistused Trumpi juba aastaid "kultiveerinud".