Trump nimetas NAFTA-t katastroofiks

"NAFTA on olnud meie riigi jaoks katastroof," ütles Trump seadusandjatele. "Mind ei huvita, kas see on uuendatud NAFTA või täitsa uus NAFTA, aga me peame tegema selle õiglaseks. Praegu on see ameerika töölise ja firmade jaoks väga ebaõiglane."

Trump on lubanud vaadata ümber 23 aastat vana leppe, millega loodi USA-d, Mehhikot ja Kanadat hõlmav vabakaubandusala. Ta on nimetanud seda Ühendriikide huve kahjustavaks paktiks, mis on toonud kaubavahetuses Mehhikoga USA-le kaasa 60 miljardi dollari suuruse defitsiidi.

President ütles hiljem kohtumisel Harley-Davidsoni juhtidega, et kaubanduspartnerid on USA-d kohutaval moel ära kasutanud.

Ta meenutas, et USA endine president Ronald Reagan kehtestas 1983. aastal, kui Ühendriikide turul domineerisid Jaapani tootjad, mootorratastele kõrged tollitariifid.

"Me kavatseme ka teid aidata," lubas president. "See valitsus on ustav Ameerika töölistele ja firmadele nagu Harley-Davidson. Me kavatseme olla konkurentsivõimelised võrrelduna kellega tahes."

Ta sõnas, et tahab lisada NAFTA-le veel üle F-i, et see hakkaks tähistama vaba ja õiglast kaubandust.