Lavrov kutsus kasutusele võtma Lääne-järgset maailmakorda

Sergei Lavrov Münchenis. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Ma loodan, et (maailm) valib demokraatliku maailmakorra - Lääne-järgse - milles iga riiki defineeritakse selle suveräänsuse järgi," ütles ta.

Lavrov lisas, et Moskva tahab Washingtoniga suhteid, mis oleksid pragmaatilised ning tugineksid vastastikusele austusele ja üleilmse stabiilsuse eest vastutamise tunnistamisele.

Lavrov rääkis Reutersi teatel sellestki, et ta ei ole näinud ühtki fakti, mis näiteks, et Venemaa häkkerid oleksid püüdnud teiste riikide, sealhulgas USA valimistulemusi mõjutada. Samuti märkis ta, et Venemaa ei soovi, et nende kodanikud küberkuritegevusega tegeleks.

Vene välisminister kohtus Münchenis ka oma Lõuna-Korea ametivenna Yun Byung-sega. Vene välisministeeriumi teatel keskendus vestlus olukorrale Korea poolsaarel ja Kirde-Aasias.

"Pooled väljendasid ühist muret pingete süvenemise üle regioonis. Selles kontekstis osutas Vene pool alternatiivi puudumisele piirkonna sõjalise infrasktruktuuri suurendamise ja olemasolevate probleemide jõuga lahendamise poliitikast loobumisele, et otsida ühiselt võimalusi lahendada probleeme poliitiliste ja diplomaatiliste vahenditega ning vähendada pingeid Kirde-Aasias," vahendas välisministeerum.

Arutati ka kahe riigi suhteid 2016. aasta Vladivostoki kohtumise kokkulepete valguses.