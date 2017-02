Häkkerite grupi Šaltai-Boltai kaasasutaja tahab Eestilt varjupaika

"Aktuaalsele kaamerale" intervjuu andnud Vene häkkerite grupi Šaltai-Boltai viimane vabaduses olev liige Aleksandr Glazastikov kavatseb paluda Eestilt varjupaika, Venemaal ootaks teda vangistus kõrgeid ametiisikuid kompromiteerivate materjalide avaldamise eest. Pole ka välistatud, et Šaltai-Boltai oli seotud küberrünnakutega USA valimiskampaania ajal.

Projekt Šaltai-Boltai avalikustas viimase kolme aasta jooksul mitukümmend gigabaiti Vene tippametnike ja ärimeeste kirjavahetusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esialgne eesmärk oli see info avalikustada, sest nagu teada, võim varjab palju. Ja projekti esimese ja teise aasta jooksul me avalikustasime tõesti palju. Mis aga puudutab kommertstegevust - muidugi oli meil vaja raha projekti toetamiseks, operatiivtarbeks. Ja mõistetav oli, et keegi tahab maksta info eemaldamise, mitteavalikustamise eest. See raha lähebki projekti arendamiseks," rääkis Šaltai-Boltai projekti kaasasutaja Glazastikov "Aktuaalsele kaamerale".

Kolme aasta jooksul teenisid häkkerid eesotsas Vladimir Anikejevi ehk Ljuisiga kaks miljonit dollarit. Politsei ei olnud huvitatud nende tegevusest, aga tahtis neid kontrollida.

"Nad teadsid, kes me oleme, aga nad ei sekkunud sellesse protsessi, välja arvatud selle kureerimine FSB poolt. Nagu ma tean, pöördus FSB kõrge ohvitser Anikejevi poole. Ta ei öelnud ei nime ega ametikohta. Ta ütles: me teame teist kõike, aga me tahaksime teid kuidagi kontrollida ja meil peab olema vetoõigus mingite teie publikatsioonide osas," selgitas Glazastikov, kelle sõnul toimus selline vestlus 2016. aasta kevadel või suvel.

Eelmise aasta novembris-detsembris pandi kõik grupeeringu liikmed ja nende kuraatorid FSB-st ootamatult kinni. Neid süüdistatakse ebaseaduslikus info hankimises ja riigireetmises.

Glazastikov aga kavatseb taotleda varjupaika Eestis, kus ta praegu asub.

FSB ekstöötajaid süüdistatakse riigireetmises

Moskva Lefortovo kohus pikendas 2. veebruaril häkkerirühma Šaltai-Boltai kaasusega seotud kahe kahtlusaluse vahi all hoidmist ning selle raames avaldati esmakordselt ka nende nimed.

"Kohtu määruse alusel pikendatakse detsembris vahi alla võetud Konstantin Tepljakovi ja Aleksandr Filinovi vahi all pidamist aprilli alguseni," ütles Interfaxile kohtu pressiesindaja Jekaterina Krasnova kolmapäeval.

Rühmituse väidetav looja, ajakirjanik Anikejev, on juba vahi all.

Tepljakovile ja Filinovile on esitatud sama süüdistus kui Anikejevile - grupiviisiline seadusvastane tungimine võõrastesse arvutitesse, ütles Krasnova.

Tema sõnutsi otsustas kohus kinnipeetud vahi alla võtta veel mullu novembris, kuid pärast Anikejevit. Mullu 9. novembril vahi alla võetud Anikejev jääb vahi alla 8. märtsini, lisas pressiesindaja.

Kahele Vene Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) endisele töötajale ja IT-firma Kaspersky Labi endisele osakonnajuhatajale on aga esitatud süüdistus riigireetmises USA heaks, ütles kaasusega seotud neljanda isiku advokaat.

Teadupoolest võeti riigireetmise ja häkkerirünnakute korraldamise kahtlustusega kinni neli inimest, sh FSB küberjulgeolekukeskuse osakonnajuhataja Sergei Mihhailov ja tema asetäitja Dmitri Dokutšajev. Vahi alla võeti ka Kaspersky Labis küberrünnakuid uuriva osakonna juht Ruslan Stojanov.