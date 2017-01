Trump teatas, et tema Assange'i postitusi on valesti tõlgendatud

Donald Trump. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Ebaausale meediale meeldib öelda, et ma olen Julian Assange'iga samal seisukohal - vale. Ma lihtsalt teatasin, mida tema teatas, see on inimeste enda ülesanne tõe asjus arusaamisele jõuda. Meedia valetab, et jätta mulje, et ma olen luureandmete vastu, kuigi tegelikkuses olen ma suur fänn!" kirjutas Trump Twitteris.

The dishonest media likes saying that I am in Agreement with Julian Assange - wrong. I simply state what he states, it is for the people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

to make up their own minds as to the truth. The media lies to make it look like I am against "Intelligence" when in fact I am a big fan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

Trump levitas kolmapäeval oma Twitteri-postituses Wikileaksi juhi Julian Assange'i väidet, et Demokraatliku Partei Rahvuskongressi (DNC) tabanud küberrünnaku ja andmelekke taga polnud Venemaa.

"Julian Assange ütles, et isegi 14-aastane oleks võinud Podestat häkkida," kirjutas Trump Hillary Clintoni kampaaniajuhile John Podestale viidates. "Miks oli DNC nii hooletu? Samuti ütles ta (Assange - toim.), et Venemaa ei andnud talle seda infot!"

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017

Fox Newsis Sean Hannityle antud pikas intervjuus kordas Assange kõiki oma varasemaid väiteid, muuhulgas ka seda, et demokraatide lekkinud dokumente ei saanud ta Venemaa esindajate käest. Intervjuu leidis aset Ecuadori Londoni saatkonnas, kus Assange on viibinud juba viis aastat, et vältida enda väljaandmist Rootsile, kus teda süüdistatakse seksuaalkuritegudes.

Lisaks andis Trump teada, et tema kohtumine USA luureteenistuste esindajatega, et nimetatud teemat arutada, lükkus edasi reede peale. ""Luure" briifing nn "Venemaa häkkimise" kohta lükati edasi reedele, võib-olla on vaja rohkem aega, et materjal kokku saada. Väga kummaline!" kirjutas tulevane USA riigipea.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017

Politicoga rääkinud USA ametnik aga lükkas kuuldused edasilükkamise kohta tagasi ja kinnitas, et nimetatud briifing pidi toimuma reedel ka algsete plaanide kohaselt.

Samuti viitas Trump Assange'i väitele, et USA meedia olevat väga ebaaus. "Ebaausam kui keegi oskab arvata," lisas omalt poolt Trump.

"@FoxNews: Julian Assange on U.S. media coverage: “It’s very dishonest.” #Hannity pic.twitter.com/ADcPRQifH9" More dishonest than anyone knows — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017

Trump on korduvalt avaldanud kahtlust 17 USA luureagentuuri hinnangu kohta, mille andmetel on just nimelt Venemaa vastutav USA presidendivalimiste ajal aset leidnud küberrünnakute kampaania eest. Näiteks on ta öelnud, et küberrünnakute puhul olevat süüdlast sisuliselt võimatu välja selgitada ning et ta teab küberrünnakute kohta "asju, mida teised ei tea". Sarnaseid seisukohti on väljendanud ka mitmed Trumpi meeskonna liikmed, kes on muuhulgas väitnud, et küberrünnakute teema on hoopis demokraatide toetajate, luureagentuuride ja meedia halvasti varjatud katse õõnestada Trumpi administratsiooni juba enne selle ametisseasumist.

Assange'i tsiteerimist heitsid Trumpile kolmapäeval ette nii demokraatidest poliitikud kui ka mitmed vabariiklased. Näiteks vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami arvates on selline tegevus "väga häiriv".

USA asepresidendiks valitud Mike Pence ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et põhjus, miks Donald Trump kahtleb USA luureagentuuride seisukohas, et presidendivalimiste ajal aset leidnud küberrünnakute taga seisab Venemaa, tuleneb "viimaste aastate luurealastest läbikukkumistest".

"Ma arvan, et presidendiks valitu on väljendanud väga siirast ja tervislikku ameerikalikku skepsist luurealaste järelduste kohta," vahendas Politico Pence'i sõnu.

Trumpi pressiesindaja Sean Spiceri sõnul peaksid reedesest luurebriifingust võtma osa näiteks Luure Keskagentuuri (CIA) juht John Brennan, Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht James Comey ja Ühendriikide luureülem (DNI) James Clapper.

Senaator John McCaini juhitud relvateenistuste komitee ees annavad Clapper, riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) juht, admiral Michael Rogers ning asekaitseminister luureküsimustes Marcel Lettre selgitusi neljapäeval.