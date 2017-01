HS: Helsingisse plaanitava suurmošee asjus soovivad saada lisainformatsiooni nii linnavõim kui ka kaitsepolitsei

Minarett. (Foto: SIPA/Scanpix)

Linnavõimu ja Soome julgeolekuametnike mure on ajalehe andmetel see, et välismaiste rahastajate kaudu võib Soomes suureneda islamiäärmusliku mõtteviisi levik.

Suurmošee rahastamise kohta plaanid oma raporti koostamist ka Soome kaitsepolitsei Supo.

Suurmošee rajamise esialgne eelarve on projekti eestvedajate sõnul umbes 110-140 miljonit eurot. Suurem osa sellest summast saadaks Pärsia lahe riikidest. Suurmošee rahastamise eestvdedajaks on Bahreini kuningriik, millel on lähedased suhted ka naaberkuningriik Saudi Araabiaga.

Ajalehe andmetel tekitab nii linnavalitsusele, siseministeeriumile kui ka Soome šiiitide kogukonnale muret see, et raha suurmošee rajamiseks on tuleb riikidest, kus peamiseks usuvooluks on vahhabistliku suunitlusega sunniitlus.

Nii suurmošee projekti eestvedajad kui ka võimalikud välismaised rahastajad on ajalehe kinnitusel kõik sunniidid. Endine suursaadik Ilari Rantakari on aga varem kinnitanud, et Bahrein on avaldanud valmisolekut rahastada ka suurmošee imaamide koolitamist.

Suurmošee rajamise nimel tegutsev sihtasutus Oasis on omakorda rõhutanud projekti soomlaslikkust ning seda, et otsused langetatakse igal juhul Soomes. Sihtasutuse juhatuses on lisaks eksdiplomaat Rantakarile veel Abdessalam Jardi, Anas Hajjar, Mohammed Hussein Omer, Muttaqi Khan ja Pia Aiyad.

Suurmošee sihtasutuse leping kirjutati Helsingis alla 16. detsembril, kui ühes pealinna hotellis kogunesid nii kohalikud eestvedajad kui ka Bahreini iseseisvuspäeva tähistavad isikud.

Samas pole sihtasutuse juhatus teistest rahastajatest seni täpsemalt rääkinud. Sihtasutus kui ka kinnisvaraga seotud ametnikud on selgitanud, et sponsoreid on raske otsida olukorras, kus pole veel kindlat krunti ega detailplaneeringut. Seetõttu nimetab Helsingin Sanomat olukorda mõnes mõttes ka "muna ja kana nähtuseks".

Sihtasutust esindav Abdessalam Jardi ütles HS-ile, et kui õige aeg on käes, esitatakse rahastajate nimekiri nii Supole, ametnikele kui ka meediaväljaannetele.

Soomes on sunniitidest moslemeid umbes 70 000, šiiite aga umbes 10 000. Islalmiusu peamistel suundadel on igaühel oma mošeed. Suurmošee oleks aga HS-i hinnangul selgelt sunniitide projekt.

Suurmošeed kavandatakse esialgu Sörnäineni linnaossa, lammutamisele mineva Hanasaari elektrijaama territooriumile.