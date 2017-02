Rumeenias kogunesid kümned tuhanded inimesed valitsuse vastu protestima

Rumeenia pealinnas Bukarestis kogunesid kümned tuhanded inimesed teisipäeva õhtul protesteerima valitsuse plaani vastu suruda läbi seadusemuudatusi, mille jõustumisel pääseksid mitmed poliitikud kriminaalsüüdistustest.

Valitsus põhjendab seadusemuudatusi sellega, et seadusandlust on vaja kohendada põhiseadusega vastavusse, kuid kriitikute hinnangul on tegemist hämamisega, vahendasid ERR-i teleuudised ja EUobserver.

Muudatustega kaovad karistused mitmete seaduserikkumiste eest. Võimu kuritarvitamise eest saab vanglakaristuse määrata tulevikus vaid siis, kui kahju ulatub üle 44 000 euro.

Peaminister taotleb ka luba vangidele erakorraliselt armu anda, et vähendada ülerahvastatust kinnipidamisasutustes.

Sotsiaaldemokraadist peaministri Sorin Grindeanu valitsuskabinet kogunes esialgu arutama hoopis 2017. aasta riigieelarvet, kuid istungi raames võeti ootamatult vastu ka korruptsioonivastaseid meetmeid leevendav otsus. Seadusemuudatused jõustuvad kusjuures 10 päeva jooksul ning otsus ei vaja ka parlamendi heakskiitu.

Kohe pärast uudist hakkas rahvas Bukaresti ja teiste linnade tänavatele kogunema. Umbes 10 000 valitsushoone ette kogunenud inimest nõudis valitsuse tagasi astumist ning ministreid kutsuti "varasteks" ja "reeturiteks".

Rumeenia Sotsiaaldemokraatlik Partei (PSD) võitis 11. detsembril toimunud üldvalimised ja koos oma koalitsioonipartneri ning ammuse liitlase ALDE-ga on neil 465-kohalises parlamendis 250 kohta.

Sotsiaaldemokraadid soovisid esialgu uue peaministrina näha oma juhti Livi Dragneat. Viimane on aga muuhulgas pälvinud tähelepanu sellega, et 2014. aastal mõistis kohus ta süüdi valimispettuses 2012. aasta referendumi ajal ning poliitikut karistati üheaastase tingimisi vabadusekaotusega.

PSD peamine rivaal, paremtsentristlik Rahvuslik Liberaalpartei (PNL - Partidul Național Liberal) taustaga president Klaus Iohannis omakorda lubas, et ta ei nimeta peaministriks kedagi, kellel on juriidilisi probleeme ning seetõttu saigi lõpuks peaministriks hoopis Timisoara endine linnapea Grindeanu.