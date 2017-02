Stoicescu: Haley sõnum väljendab Trumpi suhtumist

Kalev Stoicescu. (Foto: ERR)

"Teadete kohaselt, kus tsiteeritakse anonüümseid allikaid ka Valgest majast, oli see sõnum, mida suursaadik Haley ÜRO-s edastas kooskõlastatud USA riikliku julgeolekunõukoguga, kus istub teiste seas ka Steve Bannon," ütles Stoicescu ERR-i raadiouudistele.

"Selle sõnumi ehtsuses ei tohiks kahelda. See tuli küll mõnevõrra üllatusena, sest see jada, mis siiani kujunes alates Trumpi presidendi valimiste kampaaniast, rääkis vajadusest Venemaaga suhteid parandada ja näitas tohutut sümpaatiat president Putini suhtes. Siis tuli see hiljutine telefonikõne, kus mõlemad pooled püüdsid väita, et ei räägitud ei Ukrainast ega sanktsioonide lõpetamisest. Paraku tundub, et siiski räägiti, aga üks pool tahtis rohkem ja teine pool vähem rääkida, ehk president Putin olevat tahtnud Ukrainast midagi enamast rääkida ja enamat kuulda president Trumpilt, aga nähtavasti president Trump ei olnud valmis enamat midagi ütlema ja lubama Putinile," lisas Stoicescu.

"Nähtavasti jäid president Putin ja Kreml rahulolematuks sellest telefonikõnest, millest nad lootsid enamat Ukraina osas, ja nüüd et märku anda eskaleerisid olukorda Donetskis, et testida, kuidas Trump reageerib. Nii reageeritigi. Säutsu ei tulnud Donald Trumpilt, küll aga tuli vastav karm sõnum suursaadik Haleylt," võttis Stoicescu asja kokku.

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley ütles neljapäeval, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid jäävad paika nii kauaks, kuni Ukrainale kuuluv Krimmi poolsaar on annekteeritud.