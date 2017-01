Valge Maja pressiesindaja selgitas lähituleviku samme

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer. (Foto: AFP/Scanpix)

"Kui on võimalus võidelda Islamiriigi vastu mistahes riigis koos Venemaa või kellegi teisega ja meie riikidel on samad huvid, siis loomulikult me oleme sellega nõus," ütles Valge Maja eestkõneleja Sean Spicer ajakirjanikele, kui talt uue administratsiooni esimesel pressibriifingul küsiti võimalike ühisoperatsioonide kohta Süürias.

USA väljasaatmispoliitika keskmes saavad olema kurjategijad

USA väljasaatmispoliitika keskmes ebaseaduslike sisserändajate puhul saavad olema kurjategijad, märkis pressiesindaja.

"Keskendume inimestele, kes teevad meile kahju või on teinud kahju ja kellel on kriminaalne minevik," ütles Spicer ajakirjanikele Ühendriikide tulevase migratsioonipoliitika kohta.

"Meil on palju isikuid, kelle osas me peame selgusele jõudma - ka inimesed, kes on oma viisatähtaja ületanud on sooritanud kuriteo. Me kavatseme selle läbi võtta süstemaatiliselt ja metoodiliselt. Aga kõigepealt me keskendume inimestele, kes on teinud meie riigile kahju," sõnas Spicer.

Trump andis korralduse USA lahkumiseks Vaikse ookeani kaubandusleppest

USA president Donald Trump allkirjastas esmaspäeval kolm täiitevkorraldust -- USA lahkumiseks Vaikse ookeani partnerlusleppest (TPP), föderaaltöötajate palkamise külmutamiseks ning sammudeks välisriikide vabaühenduste vastu, mis toetavad aborte.

"Oleme sellest juba pikka aega rääkinud," ütles Trump, allkirjastades otsust USA lahkumiseks TPP-st. "See, mida me äsja tegime, on Ameerika tööinimese jaoks suur asi."

Washingtoni algatatud ja 2015. aastal 12 riigi poolt allkirjastatud TPP ei ole veel jõustunud ning Ühendriikide taandumine tähendab sellele ilmselt surmaotsust.

Leppe allkirjastajad -- Austraalia, Brunei, Kanada, Tšiili, Jaapan, Malaisia, Mehhiko, Uus-Meremaa, Peruu, Singapur, Ühendriigid ja Brunei -- esindavad koos 40protsenti maailma majandusest.

Kinnisvaramiljardäri presidendikampaania üks kesksemaid lubadusi oli tühistada kaubanduslepped nagu TPP ja Põhja-Ameerika Vabakaubanduslepe (NAFTA), mis tema sõnul on viinud USA-st töökohti ja hävitanud selle tööstuspiirkonnad.