Süüria valitsus lükkas tagasi väited Assadi terviserikke kohta

Süüria president Bashar al-Assad 9. jaanuaril Damaskuses koos Prantsuse ajakirjanikega. (Foto: SANA/Reuters/Scanpix)

Viimastel päevadel on sotsiaalmeedias ja araabiakeelses ajakirjanduses palju spekuleeritud väidetega, et 51-aastane Assad olevat kriitilises seisundis kas mingi ootamatu terviserikke või lausa tulistamise tagajärjel, vahendas Reuters.

"Presidendi kantselei lükkab kõik need teated tagasi. President Assadi tervis on suurepärases korras," seisis presidendi kantselei reedel välja saadetud pressiteates. "Sellised teated on seotud muutunud oludega lahinguväljal ja poliitilises situatsioonis."

Täpsemaid selgitusi presidendi kantselei ei andnud.

Eelmisel nädalal toimusid Kasahstanis Astanas Venemaa ja Türgi poolt vahendatud rahukõnelused, kus kinnitati habrast kuue kuu pikkust relvarahu ning lubati jätkata rahukõnelusi Genfis.

President Assad teatas enne Astana läbirääkimisi, et on valmis arutama kõikide teemade üle, sealhulgas selle üle, milline oleks tema positsioon Süüria põhiseaduse raamistikus. Tema vastased on ligi kuus aastat järjest rõhutanud, et iga võimaliku rahuleppe eelduseks on Assadi võimult lahkumine.

Samas on 17 aastat võimul olnud Assadi positsioonid kodusõjas tänu Venemaa ja Iraani toetusele praegu küllaltki tugevad.