Fotod ja videod: rünnakud Avdijivka vastu jätkuvad, ööpäevaga langes vähemalt kaks Ukraina sõdurit

Purustused Avdijivkas. (Foto: facebook.com/MNS.GOV.UA)

ATO staabi kinnitusel tulistati Avdijivkat raskerelvastusest, mis ei tohiks Minski leppe kohaselt üldse rindejoone lähistel ollagi. Näiteks kasutaaid Kremli-meelsed üksused raketissüsteeme Grad ja 152 mm suurtükke. Samuti üritasid vastased korraldada pealetunge Ukraina relvajõudude positsioonidele, kuid need rünnakud õnnestus valitsusväelastel tagasi lüüa, vahendasid Unian, BNS jt.

Grade ja 152 mm suurtükke kasutas vastane ka Mariupoli ja Luganski suunal.

Kaitseministeeriumi kõneisik ATO küsimustes Oleksandr Motuzjanik selgitas Kiievis toimunud pressibriifingul, et Donbassi rindel toimuvaid sündmusi tuleb vaadata tervikuna ehk vastane ei ürita saavutada ainult sõjalisi eesmärke, vaid tegevusel on ka selgelt laiemad poliitilised motiivid.

"Esiteks soovitakse Ukrainat rahvusvaheliselt diskrediteerida. See on katse panna Ukrainat täitma ülesandeid, mis lähtuvad Venemaa Föderatsiooni huvidest. See on katse süüdistada Ukraina poolt Minski lepete rikkumises. See on Kremli jaoks oluline poliitiline eesmärk," selgitas ta.

"Teiseks - Avdijivka on vaenlase jaoks endiselt väga oluliseks strateegiliseks objektiks. Kõik teavad, et seda läbib väga oluline trass, seal on ka väga olulised objektid, mille vastu on vastasel väga suur huvi. Nendeks on näiteks nii koksitehas kui ka filtreerimisjaam," lisas Motuzjanik.

Ukraina võimude kinnitusel tekitas Kremli-meelsete tulistamine 1. veebruaril tõsiseid kahjustusi 52 majale Avdijivka linnas.

Vastase mürsud tabasid Donetski oblastis ka Marjinka asulat, kus süttisid põlema mitmed elumajad ning vähemalt üks tsiviilisik sai vigastada. Mõlemad Marjinka koolid tuli julgeolekukaalutlustel sulgeda.

Kiiev: Avdijivkat köetakse, kuid elektrit ei ole

Ukraina idaosas vältava konflikti keskmes olevat Avdijivka linna köetakse hetkel keskselt, kuid elektrivarustus jätkuvalt pole, edastas Ukraina eriolukordade teenistus neljapäeva varahommikul.

"Umbes 22 000 elanikuga linna köetakse keskselt tehase gaasikatlamajast, soojuskandja on 50°C, korterites on sooja 15-17 kraadi Celsiuse järgi Vett saab graafikujärgselt varust -- veevarustuse tagamiseks käivitati Avdijivka pumbajaamas eriolukordade teenistuse generaator," seisis teates.

Keskne elektrivarustus puudub. Sotsiaal- ja olmeobjekte, millel varuelektrisüsteeme ei ole, varustavad elektriga 11 eriolukordade teenistuse generaatorit.

Pressiteenistuse teatel on Avdijivkast evakueeritud 149 inimest, kellest 77 on lapsed.

Linnas tegutseb kolm punkti, kus inimesed saavad end soojendada. Sinna on kogunenud rohkem kui 4500 inimest. Toitu pakub kolm välikööki.

Neljapäeva hommikul oli Avdijivkas väljas -10 kraadi Celsiuse järgi.

Donetski oblasti kuberner Pavlo Žebrivski kinnitas, et elumajades hoitakse temperatuuril 17 kraadi Celsiuse järgi. "Linn saab vett. Kanalisatsioon ja pumbajaam töötab," kirjutas ta neljapäeva hommikul Facebookis.

Kuberneri sõnutsi on sisside raketitules saanud Avdijivkas kannatada 52 maja. Öö möödus tema väitel üsna rahulikult, kuigi oli kuulda kahuripauke ja raketiheitjaid. "Kell 9 algasid Avdijivka 7. põhikoolis tunnid. Siia tulid õpetajad ja õpilased teistestki koolidest." kirjutas Žebrivski.

Kremli-meelsed võitlejad lubasid OSCE vaatlejaid Jassõnuvatasse

Isehakanud Donetski rahvavabariigi võitlejad tõkestasid Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlusmissiooni patrulli pääsu Jassõnuvatasse, kuid mõtlesid hiljem ümber ja lubasid patrulli Donetski veepuhastusjaama tööd taastama, säutsus OSCE missioon Twitteris neljapäeval.

"Nõndanimetatud Donetski rahvavabariigi üksuse juht Zloi ('Kuri') ei lasknud vaatlusmissiooni patrulli eesotsas missiooni asejuhi Alexander Hugiga Jassõnuvatasse," seisis algses säutsus.

Hiljem teatas ühendus Twitteris, et OSCE missiooni ning Ühise Kontrolli- ja Koordineerimiskeskuse (JCCC ) vaatlejad lubati koos remonditöölistega veepuhastusjaama, mis on hetkel elektrita.

OSCE ärgitas kõiki osapooli lõpetama tulistamine, et töölised saaksid remondi lõpule viia.

Vene kaitseministeerium kutsus välja Ukraina sõjaväeatašee

Vene kaitseministeerium kutsus kolmapäeva õhtul välja Ukraina sõjaväeatašee, et anda talle üle noot seoses Ukraina lennuki väidetavalt ohtliku lennuga Mustas meres asuvate Vene naftapuurtornide kohal.

"Üleantud noodis märgitakse eraldi, et Ukraina lennuki tegevust hinnatakse provokatsioonina," ütles kaitseministeeriumi ametlik esindaja Igor Konašenkov, kelle sõnutsi Ukraina atašeele väljendati Vene kaitseministeeriumi protesti.

"Ukraina lennuk An-26 lendas 1. veebruaril kella 11.30-12.00-ni kahel korral äärmiselt madalalt Vene puurtornide Tavrida ja Krõm-1 juures, tekitades ohu personalile ja seadmetele," ütles Konašenkov.

Kiievi varasemal teatel tulistati Ukraina relvajõudude transpordilennukit An-26 Odessa gaasileiukoha juures väiketulirelvadest Venemaa hõivatud puurtornidest. Lennukimeeskond kannatada ei saanud, kuid lennukil on kuulikahjustusi, ütles Ukraina kaitseminister Stepan Poltorak.

Poltoraki sõnul tuvastas meeskond platvormil töötava Vene radarijaama, mida kasutatakse õhutõrjerakettide sihtimiseks.

So-called "DPR" commander "Zloy" prevented SMM patrol with Hug access to Yasynuvata — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 2, 2017

1/2 A.Hug agreed w/ JCCC to work together today at DFS to assist in ensuring local ceasefire so repair works could start — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 2, 2017

2/2 SMM was prevented by so-called “DPR” from accessing Yasynuvata/DFS. Civilians suffer. SMM can’t enter station to do its job — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 2, 2017

After 1,5+ hrs of waiting the #OSCE SMM patrol with Hug was allowed to pass. Now en route to Yasynuvata Railway station. #ukraine — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 2, 2017

Hug with other SMM monitors, JCCC and DFS workers arrived at filtration station. Sides must stop firing now for repair works to continue — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 2, 2017