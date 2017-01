Helsingis hukkus möödunud aastal liikluses vaid kaks inimest

Soome politsei ja kiirabi. (Foto: Reuters/Scanpix)

Helsingis hukkus 2016. aastal liikluses vaid kaks inimest. Tegemist on ajalooliselt väikese arvuga.

Seni - alates vastava statistika koostamise algusest - oli Soome pealinna liikluses kõige vähem hukkunuid aastal 2010. Siis hukkus viis inimest, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.

"See on ikka tohutu saavutus, mis annab märku õnnestumistest," nentis Helsingi politsei liiklusohutuskeskuse juhataja, ülemkomissar Dennis Pasterstein.

Pasterstein usub, et Helsingi liiklusohutus oli eelmisel aastal sarnase suurusega linnade seas maailma parim.

"Ma väidan, et hetkel ei saada veel aru, kuivõrd tugev tulemus see on. Me räägime ikka rohkem kui 600 000 elanikuga linnast - mitte mingist väiksest külast," rõhutas ülemkomissar.

Pasterstein märkis, et loomulikult on ka kaks liiklussurma liiga palju, kuid samas on nende juhtumite arv ikkagi lähenenud nullile. Aastakümnete tagune seis näiteks oli hoopis teistsugune - aastal 1975. hukkus Helsingi liikluses ligi 50 inimest.

Alates 2010. aastast on Helsingi liikluses igal aastal hukkunud 5-10 inimest. Erand oli vaid 2015. aasta, mil hukkus 12 inimest. Viimati oli Helsingis üle 20 liiklussurma 1994. aastal, kui hukkus 12 inimest. Pastersteini sõnul on selline kõikumine loomulik, kui jutt käib nii väikestest arvudest.

Pastersteini sõnul on liikluse turvalisust parandanud mitu asjaolu. "Üks olulisemaid tegureid oli kindlasti see, et 1992. aastal langetati Helsingis lubatud sõidukiirusi."

Oma mõju on olnud ka linnaplaneeringul ja liikluskorraldusel, samuti sellel, et autode turvavarustus on paranenud.

Politsei on omakorda arendanud oma tegevust ja viimastel aastatel on märkimisväärselt lisatud linnaruumi kiiruskaameraid.

Lõppkokkuvõttes on Pastersteini arvates muutunud ka inimeste suhtumine ning inimelu ja kaaskodanikke väärtustatakse liikluses varasemast rohkem.

Tallinna liikluses hukkus möödunud aastal üheksa inimest

Põhja prefektuurist selgitati ERR-i uudisteportaalile, et möödunud aastal leidis Tallinnas aset 501 liiklusõnnetust, milles hukkus kokku üheksa inimest. 2015. aastal oli Eesti pealinnas 497 liiklusõnnetust ja 12 liiklussurma.

Üle kogu Eesti toimus lõppenud aastal 1450 liiklusõnnetust, milles hukkus 71 inimest. 2015. aastal olid vastavad arvud 1369 ja 67.