Türgis Izmiris plahvatas kohtumaja lähistel autopomm

Politsei lasi kaks ründajat pärast plahvatust maha ja otsib kolmandat kaasosalist, vahendas Reuters Türgi riikliku uudisteagentuuri Anadolu teadet.

Haiglaallikad rääkisid Reutersile, et plahvatuse järel toodi ravile kümme haavatut. Uudisteagentuur Dogan teatas aga vähemalt kolmest haavatust.

Viimase 1,5 aasta jooksul on Türgis toimunud palju plahvatusi, millest osa on pandud ISISe ja osa kurdi mässuliste süüks.

