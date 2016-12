ÜRO Julgeolekunõukogu nõuab Iisraelilt asundustegevuse peatamist

ÜRO Julgeolekunõukogu. (Foto: MANUEL ELIAS/AFP/Scanpix)

USA jättis hääletamata ja ei pannud seekord resolutsioonile vetot. Resolutsiooni poolt hääletas seega 14 nõukogu liiget.

Iisraeli ametnik hoiatas juba varem päeval, et USA ametistlahkuva presidendi Barack Obama administratsioon hülgab Iisraeli riigi, toetades ÜRO Julgeolekunõukogus resolutsiooni asundustegevuse peatamisest.

Egiptus oli esitanud nõukogule resolutsiooni, milles nõutakse Iisraelilt "kogu asundustegevuse viivitamatut ja täielikku peatamist okupeeritud Palestiina aladel, muuhulgas Ida-Jeruusalemmas" ja kuulutatakse, et asundustel puudub õiguslik alus.

Egiptuse presidendi kantselei teatas reedel, et Trump helistas president Abdel Fattah al-Sisile ning selle tulemusena esitas Egiptus mõni tund enne kavandatud hääletust taotluse lükata see määramata ajaks edasi. Seejärel esitasid ettepaneku hääletuseks Uus-Meremaa, Malaisia, Senegal ja Venezuela.

Resolutsiooni hääletuse taga on Obama ja välisminister John Kerry, ütles anonüümseks jäänud Iisraeli ametnik, kutsudes sammu "häbiväärseks".

"President Obama võiks kuulutada oma soovi selle resolutsiooni vetostamiseks, kuid selle asemel üritab ta seda läbi suruda. See on Iisraeli hülgamine, mis murrab aastatepikkust USA Iisraeli kaitsmise poliitikat ÜRO-s ja õõnestab võimalusi teha koostööd järgmise administratsiooniga rahu edendamise nimel," sõnas ametnik.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pöördus abipalvega USA presidendiks valitud Trumpi poole, et lükata edasi ÜRO Julgeolekunõukogu hääletus asundustegevuse peatamise resolutsiooni üle, kuna sai teada, et Valge Maja ei kavatse sellele vetot panna. Tundmatuks jääda soovinud Iisraeli ametnik ütles, et kui sai teatavaks, et peatselt ametist lahkuva president Obama administratsioon resolutsiooni ei vetosta, pöördusid juudiriigi ametnikud Trumpi siirdemeeskonna poole ja palusid tulevase riigipea abi.

ÜRO diplomaadid on juba nädalaid spekuleerinud, kas ametist lahkuva Obama valitsus võib hoiduda veto kasutamisest resolutsiooni blokeerimiseks. Obama on Iisraeli asundustegevust korduvalt kritiseerinud.

Trump kirjutas pärast otsuse teatavakstegemist oma Twitteri kontol, et USA seisukohad ÜRO Julgeolekunõukogus muutuvad pärast tema ametisseasumist.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

Iisraeli presidendi Mahmoud Abbasi pressiesindaja ütles, et resolutsioon annab löögi Iisraeli poliitikale.

"ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon on suur löök Iisraeli poliitikale, ühehäälne rahvusvaheline asunduste hukkamõistmine ja tugev toetus kahe riigi lahendusele," ütles Nabil Abu Rdainah pressiteates.

Palestiinlaste pealäbirääkija Saeb Erekat ütles Reutersile, et tegemist on suure võiduga.

"See on rahvusvahelise õiguse võidupäev, tsiviliseeritud keele ja läbirääkimiste võit," ütles Erekat.

"Rahvusvaheline kogukond on öelnud Iisraeli rahvale, et tee julgeoleku ja rahuni ei ole läbi okupatsiooni, vaid läbi rahu, okupatsiooni lõpetamise ja Palestiina riigi rajamise, et elada külg-külje kõrval iisraeli riigiga," lisas ta.

Netanyahu valitsuse ajal on Iisraeli asundustegevus hoogustunud. Ainuüksi viimase aasta jooksul on Läänekaldale kolinud umbes 15 000 juudiasunikku.