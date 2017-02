Fotod ja videod: Breitbarti toimetaja üritus Berkeley' ülikoolis jäi massirahutuste tõttu ära

California Ülikooli Berkeley hoones jäi kolmapäeva õhtul ära kohtumine Breitbart Newsi toimetaja Milo Yiannopoulosega, sest kivide ja ilutulestikurakettidega relvastatud protestijad ründasid ürituse toimumiskohaks olevat hoonet ning korraldajatel tuli üritus ära jätta.

Võimude kinnitusel sai sündmuste käigus mitu inimest vigastada ning sündmuskohalt lahkunud protestijatest ründas osa tee peale jäänud pangakontoreid, vahendasid SBS, San Francisco Chronicle jt .

Berkeley ülikooli esindajate sõnul olid juhtunu põhjuseks see, et rahumeelsete meeleavaldajate hulka oli imbunud vägivaldseid vandaale.

Paremäärmuslaseks ning ka muidu väga vastuoluliseks isikuks peetud Yiannopoulos pidi Berkeley ülikooli külastama oma tuuri raames, kus ta enda sõnul astus vastu USA ülikoolides leviva "poliitkorrektsuse epideemia" vastu.

Sündmused said Berkeleys alguse rahvarohke rahumeelse protestiga, kuid ühel hetkel hakkasid maske kandnud isikud hoone pihta kive ja ilutulestikurakette loopima. Lisaks tekitati põlenguid ka hoone ees oleval tänaval.

Tänav täitus esialgu põlengusuitsuga, millele lisandus peagi pisargaasipilv, kui märulipolitsei asus meeleavaldust laiali ajama.

Kohaliku aja järgi kell 18.30 teatas politsei, et üritus on ära jäetud ning et meeleavaldajatel tuleb lahkuda.

Kümme minutit hiljem teatas Yiannopoulos oma Facebooki-postituses, et temaga on kõik korras, kuid üritus jäeti paraku ära.

Ülikooli ja võimude kinnitusel olid nad võimalikuks vägivallaks valmistunud, sest mitmed tudengiorganisatsioonid olid teatanud juba meeleavaldustest ja oma kavatsustest Yiannipoulose üritus ära rikkuda.

Ka mitmetes teistes ülikoolides on Yiannopoulose üritused protestikampaaniate või julgeolekukaalutluste tõttu ära jäetud.

32-aastane Yiannopoulos on tulihingeline president Donald Trumpi toetaja ning on ka ise tunnistanud, et peab end provokaatoriks ning "interneti-trolliks". Ta on pälvinud ka tuntust sellega, sai Twitteri-keelu seoses näitlejanna Leslie Jonesi vastu suunatud ahistamiskampaaniaga.

Üritus Berkeley's oli korraldatud kohaliku vabariiklaste klubi poolt. Ülikool rõhutas varem, et nemad pole Yiannopoulost kutsunud ega jaga tema vaateid, kuid nad on samas pühendunud sõnavabadusele ning seega lükkasid nad tagasi kõik üleskutsed üritus ära keelata.

President Donald Trump aga kirjutas teema kohta oma Twitteri kontol järgmise kommentaari: "Kui U. C. Berkeley ei luba sõnavabadust ning rakendab vägivalda erineval seisukohal olevate süütute inimeste vastu - JÄTTA FÖDERAALRAHASUSEST ILMA?"