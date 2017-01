Fotod ja video: metrootöötajate streik tekitas Londonis liikluskaose

Londonis on metrootöötajate streigi tõttu enamik esimese tsooni peatusi suletud ning bussid ja tänavad olid hommikul täis tööle minevaid inimesi.

Streigi tõttu on enamik esimese tsooni jaamu suletud ning rahvas liikus tööle ja mujale bussidega või jalgsi. Liikluskaos tekib tõenäoliselt ka õhtuse tipptunni ajal, vahendasid BBC, Telegraph jt.

Claphami metroojaam evakueeriti hommikul ülerahvastatuse tõttu.

Pikad järjekorrad transporti ootavatest inimestest tõkestasid bussirahu ning liikluspolitsei püüdis rahvahulga liikumist reguleerida.

Vaatamata pikkadest bussijärjekordadest olid enamik reisijatest rõõmsameelsed. Bussiga liikumine võttis Londonis aega umbes tund kauem kui tavaliselt.

Ametiühingu RMT Londoni organisaator Jon Leach rääkis saatele Today, et streigi peamine põhjus on Londoni transpordiameti (TfL) otsus sulgeda hulk piletikassasid ja koondada üle 800 töötaja.

Tema sõnul on see kaasa toonud küsimused turvalisuse üle, eelkõige seoses ülerahvastumisega metroojaamades. "Ma kardan, et meil on ees telliskivi sein, sest meil ei ole ressursse. Direktorid ja nende ülemused ütlevad, et neil ei ole raha," rääkis Leach, lisades, et London Undergroundi juhid on nõus ametiühingutega, et mure turvalisuse pärast on pärast jaamade sulgemist tõusnud.

"Sa ei saa vedada iga päev miljonit inimest 834 võrra vähema töötajaga," ütles Leach.

Tema sõnul on London Underground nõus, et töö tegemiseks on vaja rohkem inimesi. Ettevõtte juhtide sõnul teeks töö ära 200 inimest.

TfLi tegevjuht Steve Griffiths vabandas reisijate ees häirete pärast. Ta ütles, et TfL lubas üle vaadata oma töötajate arvu ning loodab luua 200 uut töökohta selle asemel, et täita olemasolevad vabad töökohad.

Roads taking the brunt of #tubestrike average speed around Grt Portland 2mph pic.twitter.com/tgQYx45Fkg — Tom Edwards (@BBCTomEdwards) January 9, 2017

Joined the trudge through Green Park #TubeStrike. Some people complaining re buses... some happily taking photos of Buckingham Palace pic.twitter.com/A2cZbLEhrS — Sonja Jessup (@sonjawithaj1) January 9, 2017

Gridlock at Clapham Junction due to Tube Strike pic.twitter.com/5AuWlxrrNQ — Catherine (@toomuchxtoofast) January 9, 2017

#TubeStrike traffic: All the main routes in to London looking incredibly busy.. A random selection... [ro] pic.twitter.com/uh2ExmIT3u — BBC London Travel (@BBCTravelAlert) January 9, 2017

Looks like most people are on foot today... #TubeStrike pic.twitter.com/GzgUu9bLsZ — Daniella Graham (@daniellagraham) January 9, 2017