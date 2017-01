Mehhiko president kordas, et ei maksa Trumpi müüri eest

Värskelt ehitatud osa USA-Mehhiko piiritarast Sunland Parkis. (Foto: Jose Luis Gonzalez/Reuters/Scanpix)

Peña Nieto kordas televisioonis tehtud pöördumises: "Ma olen ikka ja jälle öelnud - Mehhiko ei maksa ühegi müüri eest. Mul on kahju ja ma mõistan hukka USA otsuse jätkata müüri ehitamist, mis on aastaid meid ühendamise asemel lõhestanud."

Ta lisas, et "Mehhiko ei usu müüridesse", vahendas BBC.

Samas ütles president, et tema riik pakkus "Ameerika rahvale oma sõprust ja tahet jõuda nende valitsusega kokkuleppele".

Peña Nieto küll kurtis müüri ehitamise plaani üle, kuid ei maininud võimalust, et ta muudaks ära kavandatud visiidi Washingtoni, et kohtuda Trumpiga.

Kolmapäeval allkirjastas Trump korralduse "läbimatu tõkke" ehitamiseks ning kordas, et Mehhiko hüvitab tehtavad kulutused USA-le. Samuti allkirjastas Trump korralduse 10 000 immigratsiooniametniku palkamiseks, kes aitaks tugevdada patrulle piiril.

"Riik ilma piirideta pole riik. Alates tänasest saab USA kontrolli oma piiride üle tagasi," ütles ta.

Trump kirjutas pärast Peña Nieto kõnet Twitteris, et Mehhiko on USA-le võlgu Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe (NAFTA) eest.

"USA-l on Mehhikoga 60 miljardi dollari suurune kaubavahetuse puudujääk. See on olnud NAFTA loomisest peale ühepoolne lepe, millega on kaotatud suurel hulgal töökohti ja ettevõtteid," kirjutas ta.

Trump kommenteeris, et 31. jaanuarile kavandatud kohtumine tuleks tühistada, kui Mehhiko ei taha müüri eest maksta.

"Kui Mehhiko ei taha maksta hädavajaliku müüri eest, siis oleks parem tulevane kohtumine tühistada," lisas ta.

Washingtonis viibiv Mehhiko välisminister Luis Videgaray ütles varem, et Peña Nieto veel kaalub järgmise teisipäeva visiiti, kuid kinnitas, et praeguse seisuga kohtumine toimub.

Peña Nieto kohtus Trumpiga septembris Mexico Citys ning sattus selle tõttu kodumaal tugeva kriitika alla. Tema toetusreiting on endiselt madal.

Trump ütles kolmapäeval ABC Newsile antud intervjuus, et Mehhiko hüvitab müüri ehitamise USA-le "sada protsenti".

USA kongress peab aga müüri ehitamise rahastamise heaks kiitma. Hinnanguliselt läheb see maksma miljardeid dollareid.

3200 kilomeetri pikkuse müüri ehitamine Mehhiko piirile oli Trumpi valimiskampaanias üks võtmelubadustest.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017