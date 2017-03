Eurosaadik Halla-aho pürgib Põlissoomlaste juhiks

Euroopa parlamendi saadik Jussi Halla-aho (Põlissoomlased). (Foto: Yle)

Euroopa parlamendi saadik Jussi Halla-aho teatas esmaspäeval ametlikult, et ta kandideerib Põlissoomlaste erakonna järgmiseks esimeheks.

Soome meedias peeti kandideerimisotsust tõenäoliseks juba varem, sest Halla-aho vihjas kandideerimisele ka varem antud intervjuudes, vahendas Yle.

Kandideerimine on eelkõige väljakutse Põlissoomlaste parlamendifraktsiooni juhile Sampo Terhole, keda peeti seni favoriidiks. Terho teatas kandideerimisotsusest eelmisel nädalal.

Lisaks pürgivad erakonda juhtima rahvasaadikud Leena Meri ja Veera Ruoho.

Praegune parteijuht ja Soome välisminister Timo Soini teatas 5. märtsil, et temal pole kavas juunis Jyväskyläs peetaval parteikongressil uuesti esimeheks mitte kandideerida.

"Välisministri töö on mulle suur au. Olen seda nõudlikku ülesannet hästi täitnud. Hea meelega jätkaksin ametiaja lõpuni," kirjutas Soini.

Ta lisas, et välisministriametis jätkamine sõltub mitmest tegurist. "Esiteks juba sellest, kas partei jätkab valitsuses," ütles ta ja kinnitas, et tema on kindlalt valitsusse jäämise poolt.

Soini on olnud Põlissoomlaste esimees alates 1997. aastast ja välisminister alates 2015. aastast.

Üheks võimalikuks kandidaadiks peeti varem ka kaitseminister Jussi Niinistöt, kuid ka tema kinnitas hiljem, et ei kavatse erakonna esimeheks pürgida. Niinistö rõhutas, et toetab valimistel fraktsioonijuht Terhot.

Jussi Halla-aho teatas kandideerimisotsusest Youtube'is avaldatud videos: