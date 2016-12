Stoicescu: usun, et Venemaa muutub pärast USA valimiste saagat ettevaatlikumaks

Kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu hinnangul pole välistatud, et Venemaa võib mõjutada tuleval aastal küberrünnakutega ka Saksamaal, Prantsusmaal või Hollandis toimuvaid valimisi.

"Kui president Vladimir Putin peaks mõtlema, kes oleks Venemaale kasulikum Saksamaa puhul, kes võidaks valimised ja kellest saaks uus kantsler, siis kindlasti Sigmar Gabriel, aga mitte Angela Merkel, kes on toetanud Venemaa-vastaseid sanktsioone ja püüdnud hoida teatud joont, et Venemaad taltsutada ja vastutusele võtta," rääkis Stoicescu "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

"Mis puudutab Prantsusmaad, siis seal väga suurt vahet ei ole, kas võidab Marine Le Pen või Francois Fillon, sest Fillon on juba niigi näidanud oma Vene-lembust. Seal tõsist põhjust sekkuda ei ole. Omamoodi huvitav saab olema isegi Holland. See on väiksema kaliibriga riik kui need teised kaks Euroopas, kuid olnud liberaalse demokraatia lipulaev. Ja huvitav on seos Ukrainaga ja Malaisia lennuliinide allalastud lennukiga," lisas ta.

Samas usub teadur, et pärast USA presidendivalimistega seotud saagat muutub Venemaa ettevaatlikumaks.