Raport: Londonis toovad migrandid majandusse 83 miljardit naela aastas

London. (Foto: AFP/Scanpix)

Lobigrupi London First ja PWC avaldatud raporti eesmärk oli anda ülevaade, kuidas Euroopast ja mujalt Londonisse tulnud tööjõud aastatel 2005-2015 on sealset elanikkonda, tööjõudu ja majandust mõjutanud, vahendas Politico.

Raporti kohaselt on migrantidest Londonile ja kogu Suurbritanniale kasu: keskmiselt annab iga võõrtööline Londoni majandusele aastas 46 000 naela lisandväärtust. Samuti aitab väljaspool Suurbritanniat sündinud töötajate panus luua Londonis lisatöökohti: lisandväärtus, mille tekitab kümme tööle võetud migranti, võimaldab majanduses tekkida veel nelja töökohal.

Raport avaldati päev pärast seda, kui parlamendi ülemkoda oli hääletanud selle kasuks, et Brexiti-eelnõusse lisataks parandused, mis kaitsevad Suurbritannias elavate Euroopa Liidu kodanike õigusi.

37 protsenti Londoni elanikest on sündinud väljaspool Suurbritanniat, mis on võrreldav teiste lääneriikide suurlinnadega. Ülejäänud Suurbritannias on migrantide osakaal elanikkonnast keskmiselt 10 protsenti.

Migrandid ei jaotu Londoni piirkondades ühtlaselt, näiteks Newhami linnaosas on neid kõige enam - üle 55 protsendi, Haveringis aga kõige vähem ehk veidi üle 13 protsendi. Umbes pooled kõigist EList saabunud migrantidest on Londonisse kolinud töö tõttu, umbes 15 protsenti aga tulnud õppima.