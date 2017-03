WikiLeaks pakub infot CIA küberprogrammi kohta esmalt tehnoloogiafirmadele

WikiLeaks. (Foto: Toru Hanai/Reuters/Scanpix)

WikiLeaks avaldas sel nädalal tuhandeid lehekülgi CIA salajasi dokumente, millest selgub ühenduse väitel, et CIA on tootnud üle tuhande pahavarasüsteemi ehk viiruseid ja muud tarkvara, mis suudab tungida ja kontrolli haarata teatud elektrooniliste seadmete üle.

WikiLeaksi asutaja Julian Assange ütles, et pärast mõningat kaalumist otsustas ta edastada edasised lekked esmalt tehnoloogiafirmadele, vahendas BBC.

USA föderaalasutused alustasid dokumentide lekitamise suhtes kriminaaluurimise. "Nagu me oleme varem öelnud, Julian Assange ei ole just tõe ja aususe bastion. Vaatamata Assange'ile ja temasugustele jätkab CIA välisluureinfo kogumist, et kaitsta Ameerikat terroristide, vaenulike riikide ja teiste vastaste eest," rääkis CIA pressiesindaja Heather Fritz BBC-le.

Esimeses lekete osas väidab WikiLeaks, et CIA on välja töötanud pahavarasüsteemi, millega on võimalik rünnata kõiki "süsteeme, mida tavakodanikud kasutavad".

Tehnoloogiafirmad, sealhulgas Google ja Apple on öelnud, et nad arendavad vastumeetmeid, et võidelda igasuguse pahavara vastu, mille CIA on väidetavalt loonud.

Assange ütles, et tema organisatsioonil on aga palju rohkem informatsiooni CIA küberprogrammi kohta.

Assange väitis ka, et luureteenistused teadsid juba nädalaid, et WikiLeaksil on ligipääs neile dokumentidele, kuid ei teinud sellega seoses midagi.

Ta rääkis rohkem ka Umbrage'i programmist, mis esimeste leketega paljastati. Ta selgitas, et CIA-s töötab Umbrage'i kallal kogu osakond. Tegemist on süsteemiga, mis püüab panna inimesi arvama, et nad on sattunud teiste rühmituste või riikide küberrünnaku alla.