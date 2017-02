Valgevene välisminister loodab Minski ja Moskva probleemide lahenemist, eksperdid aga hoiatavad hübriidohtude eest

Vladimir Putin ja Aleksandr Lukašenko 2016. aasta juunis Minskis. (Foto: TASS/Scanpix)

Minsk soovib "läheneda meie juubelile mõnede võitudega, mitte lihtsalt tõdemusega, et meil on mõned probleemid", sõnas ta kohtumisel Vene välisministri Sergei Lavroviga.

Lavrovi sõnul näitab Makei visiit, et kaks riiki soovivad leida probleemidele lahendust.

Valgevene president sõidab nädalaks Venemaale Sotši, kuid Putiniga kokku ei saa

Valgevene president Aleksandr Lukašenko veedab järgmise nädala Sotšis, edastas uudisteagentuur BelTA esmaspäeval viitega riigipea pressiteenistusele.

Vene presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Putinil pole lähipäevil kavas Lukašenkoga kohtuda.

Valgevene opositsiooniliider kaitses meeleavaldusi

Ilma võimude loata korraldatud meeleavaldused Minskis ja teistes Valgevene linnades nn töötusemaksu vastu suurendavad riigi opositsiooni võimekust, sõnas Valgevene opositsiooniliider Anatoli Lebedko visiidil Vilniuses.

"Mulle on hakanud meeldima praegune olukord, inimesed hakkavad aru saama, et jõuluvana pole mõtet oodata... See annab opositsioonile juurde võimekust ja muutuste võimalikkust," ütles Lebedko Leedu parlamendi organiseeritud kõnelustel.

Inimesed tulid tänavatele, teades, et võtavad osa sanktsioneerimata meeleavaldustest, sõnas ta.

"Me peame meeleavaldustel kohal viibima, muidu me poleks opositsioon. Kui opositsioon ei kontrolli meeleavaldusi, siis teevad seda venemeelsed jõud," lisas opositsionäär Vital Rõmaševski.

Valgevene Õiglase Maailma aktivisti Sergei Kaljakini sõnul osaleb 15. märtsil korraldatud protestiaktsioonidel 20 000 - 25 000 inimest, mida on märkimisväärselt rohkem kui 2000 inimest praegu.

Valgevene opositsioonierakonnad korraldavad kampaania "Me ei ole priileivasööjad" ja kuulutasid 15. märtsi, Valgevene põhiseaduse päeva nn priileivasööjate dekreedi vastase protesti päevaks.

"Valgevenes toimub midagi unikaalset - seekord nad (võimud) ei täitnud isegi avaliku korra rikkumise protokolle. Inimesed mõistsid, et nad võivad meelt avaldada," ütles ta.

Valgevene pealinnas Minskis kogunesid reedel tuhanded opositsiooni toetajad, et protesteerida nõndanimetatud "tööpõlgurite maksu" vastu, mille kehtestas president Aleksandr Lukašenko.

Lukašenko kehtestatud maks on umbes 200 USA dollarit ja määratakse neile, kes töötavad vähem kui kuus kuud aastas. Lukašenko hinnangul on maksu eesmärgiks "sotsiaalse parasiitluse" ohjeldamine.

Ekspertide sõnul on Kreml lääneriikidega sõbralikumaks muutunud Lukašenko sihikule võtnud

Mitmed eksperdid on samas juhtinud tähelepanu sellele, et kuna Lukašenko suhted lääneriikidega on viimasel ajal oluliselt paranenud ning et ta on endiselt jäänud ka Ukraina suhtes sõbralikule seisukohale, võib Venemaa kavandada Valgevene suhtes erinevaid vastusamme, sealhulgas ka nn hübriidsõja meetodeid.

Näiteks USA luureanalüütik John Schindler peab võimalikuks, et Kreml üritab lähiajal Lukašenkot võimult kukutada.

Venemaa ekspert ja Putini kunagine majandusnõunik Andrei Illarionov ütles aga hiljuti, et just Valgevene on Venemaa järgmise invasiooni kandidaadiks ning et hiljutised Lukašenko-vastased meeleavaldused ainult kiirendavad seda protsessi.

Lukašenko ise aga kritiseeris veebruari alguses Moskvat suhteliselt teravalt ning märkis, et tema arvates pole Vene sõjaväebaasi Valgevene territooriumile vaja.