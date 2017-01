Esindajatekoja vabariiklased taganesid Trumpi kriitika järel eetikabüroo volituste kärpimisest

Esindajatekoja õiguskomisjoni esimees Bob Goodlatte. (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP/Scanpix)

Vaatamata esindajatekoja spiikri Paul Ryani ja enamuse liidri Kevin McCarthy hoiatustest, hääletasid vabariiklased õiguskomisjoni esimehe Bob Goodlatte'i esitatud ettepaneku poolt viia kongressi eetikabüroo (OCE) esindajatekoja eetikakomisjoni alla, vahendasid Politico ja BBC.

Goodlatte'i ettepaneku kohaselt oleks nimetatud OCE ümber kongressi kaebuste ülevaatamise bürooks.

Osaliselt juhtisid vabariiklaste hääletust saadikud, kes on viimastel aastatel ise eetikabüroo uurimise alla sattunud. Allikate sõnul tõusid mitu liiget, kes on praegu või olnud varem OCE tähelepanu all, hääletamise toetamiseks püsti. Muudatused võeti vastu 119 häälega 74 vastu.

Üks muudatuste pooldajatest oli Texase vabariiklane Blake Farenthold, keda endine alluv süüdistas seksuaalses ahistamises. 2015. aasta septembris soovitas OCE, et eetikapaneel peaks uurimise lõpetama, kuid Farentholdile ei meeldinud, kuidas seda juhtumit käsitleti. Hiljem jättis ka kohus töötajate kaebuse arutlusele võtmata.

Samuti toetas muudatust Peter Roskam, kes oli uurimise all seoses sellega, et väidetavalt võttis ta 2011. aastal koos naisega Taiwani reisides vastu lubamatu kingituse. Ka esindajatekoja liikmed Sam Graves ja Steve Pearce, kes ise või kelle töötajad on OCE tähelepanu alla sattunud, toetasid muudatusi.

Bürool on vabad käed, et uurida erinevaid süüdistusi ja seejärel anda eetikakomisjonile soovitusi edasiseks tegevuseks, kui see on vajalik.

Muudatuste kohaselt aga oleks eetikabüroo läinud otse esindajatekoja liikmete kontrolli alla. Ettepanek oleks piiranud ka büroo töö ulatust, keelates neil uurida anonüümseid vihjeid saadikute vastu. Samuti oleks bürool keelatud avalikustamast uurimisel leitut nagu on tehtud siiani pärast seda, kui esindajatekoja eetikakomisjonile on soovitused antud.

Demokraadid aga kritiseerisid hääletust. "Vabariiklased väidavad, et tahavad "sood kuivatada" (ingl k. drain the swamp), kuid päev enne seda, kui uus kongress ametisse vannutatakse, kõrvaldasid esindajatekoja vabariiklased ainsa nende tegevust jälgiva sõltumatu eetika järelevalvaja," kommenteeris esindajatekoja vähemuse liider Nancy Pelosi pressiteates pärast teadet salajasest hääletusest.

"Tuleb välja, et eetika on uue vabariikliku kongressi esimene ohver," lisas ta.

"Sood kuivatada" on väljend, millega Trump lubas Washingtoni senise vana võimueliidi riigitüüri juurest eemale tõrjuda.

Presidendiks valitud Donald Trump kommenteeris hääletust Twitteris, öeldes, et kongress peaks pöörama tähelepanu muudele asjadele.

"Arvestades kõike, millega kongress peab tegelema, kas nad tõesti peavad tegema sõltumatu eetikabüroo nõrgestamisest, olgu see nii ebaõiglane kui tahes, oma esimese sammu ja prioriteedi. Keskenduge maksureformile, tervishoiule ja paljudele muudele asjadele, mis on palju tähtsamad," kirjutas ta.

Demokraadid lõid kongressi eetikabüroo 2008. aasta märtsis pärast Jack Abramoffi skandaali, milles vabariiklaste lobist tunnistas end süüdi avaliku sektori ametnikele altkäemaksu andmise vandenõus. Abramoff ja tema kliendid olid kasutanud kampaaniate annetusi ja teeneid selleks, et mõjutada esindajatekoja liikmeid ja teisi töötajaid.

Demorkaatide idee oli selles, et sõltumatu asutus võtaks esindajatekoja liikmete järelevalvet karmimalt. Vabariiklased aga on väitnud, et büroo on olnud oma pöördumistes liiga agressiivne.