Lauri Tankler: Tillersonile ja Pence'ile annab suunad ette Trump ise

ERR-i Washingtoni korrespondent Lauri Tankler ütles presidendiks saava Donald Trumpi välisministri kandidaadi Rex Tillersoni ja tulevase asepresidendi Mike Pence'i avaldusi kommenteerides, et neile annab suunad ette ikkagi Trump ise.

Senatis jätkuvad Trumpi meeskonnaliikmete kuulamised ja kolmapäeval jõudis järg välisministri kandidaadi Rex Tillersonini.

Tillerson märkis, et Venemaad ei saa pidada ettearvamatuks, kuigi ta kujutab endast ohtu. Kandidaat kordas ka oma varasemas kõnes öeldud sõnu, et NATO liitlastel on põhjendatud mure Venemaa esilekerkimise pärast. NATO aluslepingu artikkel 5, mille kohaselt tulevad liitlased rünnaku alla jäänud liikmesriigile appi, on Tillersoni kinnitusel rikkumatu põhimõte ning see ei olene sellest, kui palju mõni liikmesriik parajasti kaitsekulutuste nõuet täidab.

Lauri Tankler ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Tillersoni vastused on enamasti kooskõlas demokraatide ja vabariiklaste seisukohtadega, kuigi ta ei soostunud seisma konkreetselt Venemaa-vastaste sanktsioonide jätkamise eest.

"Tema ja asepresidendi kandidaadi Mike Pence'i puhul aga tuleb meeles pidada, kes nende ülemus on. Tillersoni vastustest jäi mulle silma tema ülestunnistus, et Venemaa-teemat ta pole Trumpiga siuliselt arutanud. See tuletab mulle omakorda meelde, kuidas sügisel Pence asepresidendi kandidaatide teledebatis nõudis jõulist vastandumist Venemaale ja nädal hiljem ütles Trump selle kohta, et ta pole Pence'iga sellest üldse rääkinud ja ei nõustu oma asepresidendiga," rääkis Tankler.

"Seega lõpp-kokkuvõttes annab Tillersonile ja Pence'ile suunad ette ikkagi Trump ise," lisas ta.

Rääkides USA meedias avaldatud väidetest selle kohta, et Trumpi meeskond on aastaid teinud koostööd Venemaa juhtidega ja et Venemaal on komprimiteeriv seksivideo Trumpi kohta, ütles Tankler, et neisse tuleks suhtuda väga skeptiliselt.

"Kuigi need memod on USA meediaväljaannete käes olnud juba kuid, pole keegi neid seni avaldanud puhtalt selle tõttu, et neid on pea võimaut kontrollida. Tegemist on anonüümsete allikatega ja tuleb öelda, et tegemist pole luureinfoga, vaid väidetega, mida pole kontrollitud ja millest suurt osa ei saagi kontrollida," rääkis Tankler.

"Trumpi enda väited tema suhete kohta Venemaaga peaksid olema kontrollitavamad. Seda oleks lihtsam teha muidugi juhul, kui ta avaldaks enda ja oma ettevõttega seotud tuludeklaratsioonid ja majandusaruanded, millest on lihtsam teada saada. Seda aga pole oodata. Seega on meil võimalik uskuda ainult varasemat avalikku informatsiooni, kuidas Trump on püüdnud Venemaal kinnisvara arendada ja need lepingud pole edasi läinud," selgitas Tankler.

Tema sõnul kaovad aga Trumpi ja Venemaa suhteid puudutavate väidete sekka ära teised olulised nüansid. "Näiteks see, et ajalehe Guardian andmetel küsis FBI möödunud suvel kohtult lausa luba jälitada Trumpi kampaaniameeskonna liikmeid nende Venemaa-suhete tõttu, mida nad aga ei saanud. See aga näitab, et FBI huvi on olemas, mis võib tuua ühel hetkel uusi fakte päevavalgele," ütles korrespondent.