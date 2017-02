USA kinnitas Poolale vägede pikaajalist kohalolekut

President Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynn. (Foto: AFP/Scanpix)

Poola presidendi Andrzej Duda abi sai Washingtonis kinnituse, et USA väed jäävad Poola.

USA sõdurid paigutati jaanuaris Poola Venemaa heidutamiseks Ühendriikide eelmise presidendi Barack Obama otsusega.

Uus president Donald Trump on andnud märku, et Euroopa peaks rohkem ise oma kaitsesse panustama, seetõttu kardab Varssavi, et USA sõdurid ei pruugi kauaks kohale jääda.

Duda välispoliitikanõunik Krzysztof Szczerski kohtus neljapäeval Washingtonis Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynniga, kes kinnitas, et "USA vägede kohalolu Poolas on Poola-USA sidemete alaline element".

Duda nõunik kutsus ka Trumpi juulis Poola piirkondlikule tippkohtumisele.