Ekspertide hinnangul tahtis Põhja-Korea raketikatsetusega USA tähelepanu saada

Põhja-Korea tähtsaim liitlane Hiina mõistis hukka Põhja-Korea mandritevahelise raketi katsetuse, rõhutades, et see on vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga. Lõuna-Korea ekspertide hinnangul aga tahtis Põhja-Korea nädalavahetusel korraldatud raketikatsetusega tõmmata endale USA uue valitsuse tähelepanu.

Põhja-Korea on Hiinast niivõrd sõltuv, et seda on peetud isegi puhtakujuliseks Hiina ripatsiks. Varem on Hiina Põhja-Korea etteasteid õigustada püüdnud, nüüd aga juhtub järjest sagedamini, et Hiina on pigem ülejäänud rahvusvahelise kogukonnaga samal meelel ning Põhja-Koreale peale käratab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"ÜRO Julgeolekunõukogu on kehtestanud selged reeglid Korea Rahvademokraatliku Vabariigi mandritevaheliste rakettide katsetustele. Hiina on seekordse katsetuse vastu, sest see rikub resolutsioonis kehtestatud reegleid. Praeguses olukorras ei tohiks piirkonnas keegi provotseerida keda tahes teist, sest see tõstab pinget Korea poolsaarel. Kõik osalised peaks ennast tagasi hoidma, et piirkonnas rahu ja stabiilsus säilitada," kommenteeris Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang.

Ka teine liitlane, Venemaa mõistis mandritevahelise raketi katsetuse juba hukka.

Ekspertide hinnangul jätkab Põhja-Korea raketikatsetusi, kuna soovib USA uuele presidendile Donald Trumpile enda olemasolu teadvustada.

"Põhja-Korea üritab väga ettevaatlikult, enda kohta väga ettevaatlikul moel, Donald Trumpi administratsiooni proovile panna, sest Trumpi administratsiooni väga kõrged ametnikud on hiljuti režiimi kohta üsna karme sõnu pruukinud," arvas Yonsei ülikooli Põhja-Korea instituudi vanemteadur Bong Young-shik.

Põhja-Korea uudisteagentuuri ametlikul teatel õnnestus raketikatsetus täielikult. Ka sõjanduseksperdid usuvad, et katsetatud raketitüüp suudab tõepoolest välja lennata vähemalt Jaapanini ning see kukutati enne Jaapani territooriumile jõudmist merre meelega, et riikide vahel mitte otsest konflikti tekitada.