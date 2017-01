Kohus mõistis Charlestoni kirikutulistajale surmanuhtluse

Norra apellatsioonikohus asus teisipäeval uurima riigi kaebust, mis vaidlustab varasema kohtu seisukoha, et massimõrvar Anders Behring Breivikut on vanglavõimude poolt ebainimlikult koheldud. Peaprokuröri sõnul on Breiviki vaated vanglas oleku ajal veelgi äärmuslikumaks muutunud ning seda seisukohta paistis toetavat ka kohtusaali sisenenud massimõrvari poolt tehtud natsitervitus.