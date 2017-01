Süürias hukkus ISISe rünnakutes kümneid inimesi

Tänav Deir al-Zoris. (Foto: Reuters/Scanpix)

Deir al-Zoris toimus vähemalt kuus suuremat plahvatust ning kokkupõrked mässuliste ja valitsusvägede vahel, vahendas Reuters Suurbritannias asuvast Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuselt saadud infot.

Süüria valitsusvägede sõjalennukid andsid seepeale ISISe positsioonidele vastulöögi, lisas keskus.

ISISe kontrolli all on suurem osa Iraagiga külgnevast Deir al-Zori provintsist ja pool linna. Äärmuslased on valitsuse kontrolli all olevaid linna alasid ligi kaks aastat piiranud.