Putini ja Orbani kohtumine peaks tooma selgust, kui kaugele riigid suhete tugevdamises lähevad

Viktor Orban ja Vladimir Putin. (Foto: AFP/Scanpix)

Venemaa president Vladimir Putin on neljapäeval ametlikul visiidil Ungaris, mida ta viimati külastas kõigest kaks aastat tagasi. Pärast Donald Trumpi presidendiks saamist on Kreml oma strateegiat Euroopas muutnud ning Putin näeb peaminister Viktor Orbanit kui euroskeptikute liidrit, kes saab mõjutada Euroopat sanktsioonide kaotamise suunas.

Pärast Krimmi annekteerimist on Ungari ainus Euroopa Liidu liikmesriik, mida Venemaa riigipea sedavõrd sageli külastab. Putin on Orbani tähtsaim diplomaatiline liitlane, kuigi Euroopa publikule esinedes ei eksponeerinud ta oma putinimeelsust varem kuigivõrd, vahendasid Politico, EU Observer ja Newsweek.

Putin saabub Budapesti eesmärgiga edendada energia-, kaubandus- ja kultuurisidemeid. Visiidi ettevalmistusena külastas jaanuaris Moskvat Ungari delegatsioon, nüüdne Putini visiit peaks aga tooma selgust, kui kaugele on Orbanil ja Putinil plaanis suhete tugevdamisega minna.

"Viimase kahe aasta jooksul on Orban venelaste silmis tähtsust kasvatanud," rääkis Ungari teaduste akadeemia maailmamajanduse instituudi vanemteadur Andras Deak. "Rändekriisi ajal näitas ta, et suudab tõusta ELi poliitikas kõrgemale tasemele, temast sai mingis mõttes alternatiiv ELi liberaalsele peavoolule".

Kremli jaoks on ametlikul visiidil Budapesti praegu nii poliitiline kui sümboolne väärtus. Putin tahab näidata oma kodumaisele publikule, et Venemaa on maailmavõim. Lisaks soovib Kreml uue USA administratsiooniga tihedamat koostööd teha ning Euroopa partneritega suhteid parandada.

"Budapest on üks vähestest ELi pealinnadest, kus Putin võib end vabalt tunda, kohtudes kellegagi, kes tema maailmavaadet osaliselt jagab," ütles Moskva Carnegie keskuse direktor Dmitri Trenin. "Selline vaade võimaldab Moskval väita, et kõik eurooplased ei väldi Venemaa juhtkonda".

Putini ja Orbani kohtumise ametlik päevakava puudutab väga erinevaid teemasid, sealhulgas Paksi tuumajaama projekti, mille ehitamiseks Ungari Venemaaga lepingu sõlmis. Tehingut varjutavad süüdistused korruptsioonis ja läbipaistmatuses.

"Venemaa loodab, et Orban astub sanktsioonide vastu välja ja mitte üksnes retooriliselt," ütles Deak. "Venelastele on tähtis leida Euroopast riik, mis selles asjas esimese sammu astuks".

Iseasi on Deaki sõnul, kas see läbi läheb. "See on küsitav, kas Orban soovib seda teha," nentis ta.

Orban on öelnud, et talle ei meeldi sanktsioonid, mis EL Venemaale osaluse eest Ukraina konfliktis kehtestas. Samas ei ole ei Ungari ega teised sanktsioonidesse skeptiliselt suhtuvad riigid nagu Küpros, Itaalia ja Kreeka kunagi midagi ette võtnud, et sanktsioonide uuendamist takistada.

Minevikus oli Orban kommunismivastane Putini-kriitik

Veel kümme aastat tagasi oli Orban häälekas Putini-kriitik ning esitles end kommunismi vastu võitlejana. "Euroopas vohavad Putini kutsikad ning kõik hakkavad mõistma, et see on ohtlik," rääkis ta toona.

Nüüd aga nimetas Ungari välisminister Peter Szijjarto Vene-sanktsioone kasututeks ning Orban tahab suhteid Venemaaga tugevdada. Ungari poliitiline ja majanduslik sõltuvus Venemaast on juba tunduvalt suurenenud. Enne Putini visiiti püstitati Ungarisse Vene kunstniku tehtud kuju, mis mälestab Nõukogude sõdurite kangelastegusid Ungaris.

Lisaks putinimeelsusele kannustas Trumpi valimisvõit ka Orbani euroskepsist. Hiljuti tervitas ta mitmepoolsete tehingute ajastu lõppu ning sõnas, et algamas on bilateraalsuse ajastu. Suurbritannia EList lahkumise otsust on ta iseloomustanud kui keeldumist Brüsseli jutlustest.

Kõnedes kiidab Orban varajamatult Euroopa paremäärmuslaste vaateid, ehkki tema oma partei kuulub Euroopa Parlamendis paremtsentristlikku EPP-sse. Kommentaatorid on öelnud, et EPP peaks Orbani Fideszi välja viskama, kuid see võiks rohkem halba kui head teha ning Fideszil ei oleks enam mingeid piiranguid. Seepärast arvab osa analüütikuid, et EPP peaks hoopis Fideszi rohkem survestama.

Orban on öelnud, et loodetavasti pühib praegune kriis minema Euroopa vana eliidi ning uut Euroopat iseloomustavad sellised "tõtt rääkivad" poliitikud nagu Marine Le Pen ja Geert Wilders. Nii Orban kui teised paremäärmuslikud poliitikud on võtnud oma hüüdlauseks Trumpist inspireerituna "Teeme Euroopa taas suureks".

