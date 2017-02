Suursaadik: Ukraina ootab Trumpi kõnet

Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu ei osanud hinnata, miks sõjategevus Ukrainas uuesti lahti läks. Tema sõnul ootab kogu riik telefonikõnet USA presidendi Donald Trumpi ja Petro Porošenko vahel.

"Raske on öelda, kuidas see täpselt aktiviseerus. Loomulikult Kiievis leitakse, et see on osa Venemaa ja nende poolt toetatud separatistide agressioonist Ukraina vastu ja nende vaenutegevus on lihtsalt taas hoogustunud. Kasvõi selleks, et jätta ametisse astunud president [Donald] Trumpile suuremat muljet ja samuti võidelda endale välja paremaid positsioone omavahelisteks läbirääkimisteks," ütles Antsu "Aktsuaalsele kaamerale".

USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Petro Porošenko vahel toimuma pidanud telefonivestlusest rääkides ütles Antsu, et see peaks toimuma meie aja järgi veidi enne südaööd.

Trumpi suhtlusest Ukraina endise peaministri Julia Tõmošenkoga on suursaadiku sõnul olnud juttu üsna põgusalt. "Tegelikult on Valge maja küll kinnitanud kohtumise toimumist, aga tegelikult oli see põgus vestlus ühisfoto tegemise käigus suuremal massiüritusel, ehk tegelikult kahepoolset kohtumist ei toimunud ja Valge maja ütleb, et nad ei lubanud midagi ja ei kinnitanud midagi," rääkis Antsu.

Tõmošenko kohtus neljapäevase USA rahvusliku palvushommikusöögi kõrval paari tunni vältel omavahel nii Trumpi kui asepresident Mike Pence'iga, vahendas Politico.

Allikate teatel rääkis praegune parlamendisaadik Tõmošenko pärast kohtumist Heritage Foundationi ja Hudsoni instituudi mõttekoja kinnistel üritustel, kuhu ajakirjanikke ei lastud, et Trumpi kinnitusel ei hülga ta Ukrainat, mis peab Venemaad vastutavaks oma piiriäärsetel aladel intensiivistunud võitluse eest.